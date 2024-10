Grande astro do Dallas Mavericks, Luka Doncic estava como dúvida para a estreia da franquia na temporada 2024/25 da NBA, contra o San Antonio Spurs, nesta quinta-feira (24). No entanto, após a realização de exames, não houve diagnóstico de lesão e o jogador está liberado para o confronto.

continua após a publicidade

➡️Mavericks faz mudanças no time e se torna um dos favoritos ao título da NBA

Várias lesões dificultaram a participação do esloveno na reta final da última temporada e nesta pré-temporada. Recentemente, um problema na panturrilha o tirou dos jogos de preparação. Agora, já apto para a estreia, sua participação vai depender do técnico Jason Kidd. O treinador, inclusive, está ansioso para colocar a dupla Klay Thompson e Luka Doncic juntos de maneira oficial. O astro, que veio do Golden State Warriors, perdeu os primeiros jogos da pré-temporada.

Dallas Mavericks estreia na NBA em busca do título

Após o vice-campeonato em 2023/23 para o Boston Celtics, o Mavs volta mais experiente, reforçado e motivado para tentar novamente a conquista do troféu Larry O’Brien. A última vez foi em 2011, sob o comando de Dirk Nowitzki.

continua após a publicidade

Astro do Dallas Mavericks, Luka Doncic busca seu primeiro título de NBA na carreira (Foto: Joshua Gateley/AFP)

A pré-temporada, entretanto, deixou algumas preocupações. A equipe perdeu para Memphis Grizzlies, Utah Jazz e Los Angeles Clippers, só venceu o Milwaukee Bucks, no último teste. Cabe lembrar que, como dito anteriormente, o Mavs não contou com seus principais jogadores nos primeiros jogos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Agora, a equipe estreia na temporada em um clássico do Texas. O Dallas Mavericks enfrentará o San Antonio Spurs, nesta quinta-feira (24), a partir das 20h30 (horário de Brasília). O duelo acontece no American Airlines Center, em Dallas e deve marcar a primeira participação de Klay Thompson com a camisa da franquia.