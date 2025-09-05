IA crava vencedor de Brasil x Itália pelo Mundial de Vôlei Feminino

Brasil e Itália se enfrentam amanhã, às 9h30 (de Brasília), em partida válida pela semifinal do Mundial de Vôlei feminino. O Lance! consultou uma inteligência artificial e ela fez uma previsão para o jogo decisivo da Seleção Brasileira.

A Itália vive uma fase incrível, mas de acordo com a Meta IA, o Brasil vai vencer a Itália pelo Mundial de Vôlei Feminino. A partida promete ser eletrizante, mas a longa tradição de sucesso do vôlei brasileiro vai prevalecer. O fato do jogo ser na Tailândia, onde tem muitos fãs do Brasil, pode ajudar.

➡️Apesar de ótima fase da Itália, Brasil tem retrospecto em Mundiais a seu favor

Brasil x Itália no Mundial de Vôlei Feminino deve ser o grande evento deste sábado (6). Se a inteligência artificial estiver correta, o povo brasileiro terá muito o que comemorar, já que a Seleção masculina de futebol venceu nas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Brasil 3 x 0 Porto Rico Mundial de Vôlei Feminino (Foto: Volleyball World)

Veja histórico de confrontos entre Brasil e Itália, adversários no Mundial de Vôlei Feminino

A primeira vez que Brasil e Itália se encontraram no Mundial foi em 1990, na China, em partida das oitavas de final. O jogo terminou em 3x0 para a seleção brasileira. Nessa época, o vôlei ainda era disputado em sets de 15 pontos e com vantagem.

Na segunda ocasião, o Brasil também venceu sem perder nenhum set. Foi no Mundial do Japão, em 2010, na primeira fase da competição.

Em 2014, o confronto foi mais equilibrado, dando indícios do que viria a ser a rivalidade entre as seleções na atualidade. Liderada por Fê Garay, Sheilla e Jaqueline, a equipe venceu por 3x2, na casa da adversária, e levou a medalha de bronze.

No Mundial de 2022, na Polônia, as seleções se encontraram duas vezes. Na primeira fase, o Brasil venceu por 3x2 e, na semifinal, levou a melhor por 3x2. Naquela edição, a seleção brasileira foi vice, após ser superada pela Sérvia na final.

A semifinal entre Brasil e Itália pelo Mundial de Vôlei Feminino promete ser eletrizante. Agora, resta torcer para o histórico pesar e as meninas conseguirem chegar em mais uma final.