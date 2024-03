A polonesa Iga Swiatek é surpreendida e eliminada nas oitavas do Miami Open

Iga Swiatek, em Miami (Foto: Jimmie 48 Photography)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/03/2024 - 00:07 • Miami (EUA)

Número 1 do mundo do Tênis, a polonesa Iga Swiatek quase não viu a cor da bola, na noite desta segunda-feira, e foi eliminada pela russa Ekaterina Alexandrova, 16ª colocada, nas oitavas de final do WTA 1000 de Miami, nos Estados Unidos.

Swiatek foi superada por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, após 1h24min de duração. Ela não conseguiu controlar a partida e perdeu no duelo de pancadas de fundo de quadra da adversária. Swiatek já havia sofrido para vencer, de virada, a tcheca Linda Noskova, 26ª favorita, na terceira fase.

A polonesa vinha do título em Indian Wells e com oito vitórias seguidas. Mas essa derrota decretou o fim do sonho de conquistar o Sunshine Double, a dobradinha dos torneio americanos Indian Wells e Miami, algo que ela já conquistou em 2022. Somente a alemã Steffi Graf conseguiu tal feito vencendo os dois torneios em sequência, por duas temporadas.

Alexandrova agora enfrenta a americana Jessica Pegula, quinta favorita, nas quartas de final do WTA 1000 de Miami, que distribui premiação de US$ 8,8 milhões (R$ 44 milhões)