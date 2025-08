Campeão olímpico é empurrado após ‘provocar’ rival em corrida

O medalhista de ouro dos 100m nas Olimpíadas de Paris, Noah Lyles, foi empurrado por Kenny Bednarek após encará-lo na linha de chegada da final dos 200m rasos do campeonato dos Estados Unidos. O episódio aconteceu no último domingo (3) em Eugene, Oregon, quando Lyles venceu a prova com o tempo de 19s63, ultrapassando seu compatriota na reta final.

Ao cruzar a linha de chegada, Lyles fixou o olhar em Bednarek, que respondeu imediatamente com um empurrão usando ambos os braços. A rivalidade entre os dois velocistas norte-americanos tem se intensificado nas últimas competições.

O atleta de 28 anos, apesar de possuir três títulos mundiais nos 200m, ainda não conquistou o ouro olímpico nesta distância. Nas duas últimas edições dos Jogos Olímpicos, Lyles ficou com o bronze nos 200m, enquanto Bednarek obteve a prata.

O campeonato nacional, realizado em Eugene, é um dos principais eventos do atletismo nos Estados Unidos e reuniu os principais velocistas do país. Após o incidente na prova, os atletas trocaram palavras na pista. Bednarek estendeu a mão para cumprimentar Lyles, que aceitou o gesto após hesitar, mas indicou que esperava um pedido de desculpas pelo empurrão.

— Noah será Noah. O que ele disse não importa, mas sim o que fez. Foi uma conduta antidesportiva, e não suporto isso. É uma questão de respeito. Na última vez em que nos enfrentamos, eu venci. Na próxima, também vou levar a melhor — declarou Bednarek sobre o ocorrido.

Lyles optou por não comentar o desentendimento com a imprensa. O adversário do campeão olímpico, por sua vez, aproveitou a oportunidade para dar sua versão, mas deixou uma porta aberta para reconciliação.

— São algumas questões pessoais que precisamos administrar. Ele tem meu número e, se quiser me ligar, tem a chance de fazer isso, mas prefere essas coisas (provocações) na pista. É engraçado. No fim do dia, ele pode me chamar para conversar e ficar bem — afirmou.

Não foram divulgadas informações sobre possíveis punições aos atletas pelo comportamento apresentado durante a competição.

