George Russell acredita que Charles Leclerc passou perto de ser desclassificado do GP da Hungria, que aconteceu no último domingo (3). Segundo o titular da Mercedes, a SF-25 #16 estava muito baixa durante a corrida, e a Ferrari teve de mudar a pressão dos pneus e o mapeamento do motor para evitar o desgaste excessivo da prancha do assoalho. Caso acontecesse, o resultado seria a desclassificação do piloto monegasco.

Leclerc desbancou a dupla da McLaren e cravou uma pole inesperada para o GP da Hungria. Durante a corrida, fez uma boa largada, se manteve entre 2 e 3 segundos à frente do segundo colocado Oscar Piastri e era um real candidato à vitória no Hungaroring.

Porém, depois da segunda parada nos boxes, Leclerc perdeu completamente o ritmo e despencou para a quarta posição após ser superado por Russell. Após da corrida, Charles disse que a falta de desempenho foi devido a um problema no chassi da SF-25. Mas George acredita que o motivo não foi exatamente esse.

— Vi como ele estava lento, então presumi que algo não estava certo. Ele não vai dizer que estavam perto de estarem ilegais. A única coisa que podemos pensar é que eles estavam com o carro muito baixo em relação ao solo e tiveram de aumentar a pressão dos pneus no último stint — disse Russell, que completou:

— Estavam usando uma configuração que deixou o motor mais lento na parte final da reta, que é onde há o maior desgaste das pranchas do assoalho. Então é a única coisa que podemos pensar com base nos tempos de volta e no modo do motor que eles estavam usando.

Depois do GP da Hungria, a Fórmula 1 volta às pistas apenas após o recesso de verão, entre os dias 29 e 31 de agosto, para o GP dos Países Baixos, em Zandvoort.