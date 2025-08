Se antes a sombra de Max Verstappen pairava sobre a Mercedes, agora, a renovação de George Russell é uma questão de tempo. Toto Wolff, chefe da equipe, já havia declarado anteriormente que gostaria de resolver essa situação mais cedo, indicando a permanência do britânico. Desta vez, o austríaco disse que o piloto "definitivamente" vai ficar no time de Brackley.

Com a permanência de Verstappen na Red Bull confirmada por ele mesmo, a Mercedes voltou a concentrar os esforços na renovação do contrato de Russell para a F1 2026. No último fim de semana, antes das férias de versão da F1, o veterano voltou a subir no pódio no GP da Hungria.

— Bem, George sempre teve boas cartas na manga, porque ele tem cumprido o prometido desde 2018. Não houve uma temporada em que ele estivesse abaixo, e nada mudou isso em nosso pensamento para o próximo ano — disse Wolff, que concluiu:

— Portanto, só porque você não fala em público não significa que as coisas estejam progredindo internamente e, quando se trata de contrato, vamos ver. Ainda vamos nos manifestar e dizer que tipo de termo propusemos, mas, definitivamente, ele vai ficar. A equipe é forte. George demonstrou isso novamente na Hungria.

Segundo a "Sky Sports F1", a renovação de George Russell com a Mercedes seria por múltiplos anos. Esse contrato, então, indica uma permanência até, ao menos, o fim da temporada 2027 da Fórmula 1.

Depois do GP da Hungria, a Fórmula 1 volta às pistas apenas após o recesso de verão, entre os dias 29 e 31 de agosto, para o GP dos Países Baixos, em Zandvoort.