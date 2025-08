Gabriel Bortoleto conquistou o melhor resultado da carreira com o sexto lugar no GP da Hungria, realizado no último domingo (3). A atuação do brasileiro na temporada de estreia na Fórmula 1 tem rendido muitos elogios de Jonathan Wheatley que já o considera como uma futura estrela do esporte. O chefe da Sauber ainda destacou a maturidade e o desenvolvimento do novato.

Além do marco pessoal, Bortoleto também conquistou a melhor colocação de um brasileiro na F1 em mais de oito anos. Com os pontos marcados em Hungaroring, ele ultrapassou Yuki Tsunoda e Oliver Bearman no Mundial de Pilotos.

— Devo dizer que é a dupla de pilotos mais próxima e colaborativa que consigo lembrar em todo o meu tempo na Fórmula 1. Gabriel tem uma ética de trabalho fantástica. Tem capacidade para absorver novas informações. Ele está provando, em todos os sentidos, ser a futura estrela que esperávamos que ele fosse. E Nico (Hulkenberg) faz parte dessa jornada com ele — disse Wheatley, sobre a formação da Sauber.

Os resultados do novato pode ter sido o destaque principal do GP da Hungria entre os fãs da Fórmula 1. Apesar disso, o trabalho de Hulkenberg não deixou de ser analisado e exaltado pela Sauber. Wheatler fez questão de destacar os desempenhos de ambos os pilotos na temporada.

— Do outro lado da mesa de engenharia, temos a experiência extraordinária e o talento comprovado de Nico. Quero dizer, estamos falando muito do Gabi na Hungria, mas Hulkenberg fez um excelente trabalho. Você não vê isso ou não percebe porque não resultou em pontos. Mas, como equipe, estamos muito satisfeitos com os nossos dois pilotos — apontou.

Gabriel Bortoleto na temporada de estreia

A temporada de 2025 é a primeira do brasileiro na Fórmula 1. Por isso, é também a primeira vez que Bortoleto corre por alguns circuitos do calendário da categoria, o que pode dificultar seu desempenho em certas etapas. Esse detalhe, inclusive, foi destacado pelo chefe da Sauber.

— Vale a pena ressaltar novamente que Bortoleto não fez 10 mil quilômetros de testes com carros de F1 anteriores. É a primeira temporada dele na categoria. Há muitos circuitos em que ele não esteve. E há alguns que virão e nos quais ele também nunca correu. Gabriel conseguiu se sair muito bem nas últimas corridas em pistas que conhece. E acho que ele amadureceu e se desenvolveu como piloto. Acredito que conseguirá se adaptar a esses novos circuitos muito mais rapidamente do que na primeira metade da temporada — analisou o dirigente.

Apesar do bom resultado no GP da Hungria, o fim de semana começou complicado para a Sauber. Na sexta-feira, a equipe ficou até tarde da noite tentando resolver os problemas do carro e Bortoleto acompanhou de perto o trabalho.

— Gabriel ficou e veio agradecer aos mecânicos no final da noite. Acho que isso mostra não apenas o nível de maturidade dele, mas também o nível de respeito que ele tem pela equipe — encerrou o chefe da Sauber.

Depois do GP da Hungria, a Fórmula 1 volta às pistas apenas após o recesso de verão, entre os dias 29 e 31 de agosto, para o GP dos Países Baixos, em Zandvoort.