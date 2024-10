Lakers tem melhor início de NBA em mais de dez anos; compare

O Los Angeles Lakers iniciou a temporada 2024/25 da NBA com três vitórias, a primeira vez que isso acontece desde 2010/11. Na ocasião, a equipe chegava como atual campeã e uma das favoritas ao título. O cenário atual é bem diferente. Eliminado na primeira fase dos playoffs na última edição da liga de basquete, a franquia de L.A. começou o campeonato com certa desconfiança, que pode ter acabado após três grandes exibições.

Os Lakers estrearam com vitória por 110 a 103 contra o Minnesota Timberwolves. Depois, superaram o Suns por 123 a 116. Na partida mais recente, ganharam do Kings por 131 a 127. O último jogo foi um recital de LeBron James. Aos 39 anos, o veterano fez um triplo-duplo, com 32 pontos, 14 rebotes e dez assistências.

No entanto, o verdadeiro protagonista do Lakers no início de temporada é o ala-pivô Anthony Davis. O atleta marcou mais de 30 pontos em cada uma das três partidas.

Na temporada 2010-11, a equipe venceu não apenas os três primeiros confrontos, mas sim os oito jogos iniciais. O atual elenco tenta repetir o feito, porém com um desfecho melhor, já que os Lakers não foram campeões naquela temporada.

Comparação dos três primeiros jogos do Lakers nas duas temporadas da NBA citadas

Temporada 2010-11

Lakers 112 x 110 Rockets

Lakers 114 x 106 Suns

Lakers 107 x 83 Warriors

Temporada 2024-25

Lakers 110 x 103 Wolves

Lakers 123 x 116 Suns

Lakers 131 x 127 Kings

Se a dupla LeBron James e Anthony Davis lidera os Lakers na atual temporada, Kobe Bryant e Pau Gasol eram os protagonistas na NBA 2010-11. Compare os números abaixo.

Dupla protagonista nos três primeiros jogos da temporada 2010-11

Kobe Bryant: 24 pontos, 6.3 rebotes e 4 assistências por jogo

Pau Gasol: 25.3 pontos, 10.6 rebotes e 5 assistências por jogo

Dupla protagonista nos três primeiros jogos da temporada 2024-25

LeBron James: 23 pontos, 7.6 rebotes e 7.3 assistências por jogo

Anthony Davis: 34 pontos, 11 rebotes e 3.3 assistências por jogo