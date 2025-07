O Circuito Solar Beach Sport, idealizado pelo campeão olímpico de vôlei Marcelo Negrão, reuniu cerca de 1.400 atletas em competições de esportes de praia realizadas em Aquiraz e Fortaleza. A última etapa do evento foi concluída neste domingo (20), na Beira Mar de Fortaleza. Durante o circuito, foram arrecadadas mais de 2,5 toneladas de alimentos não perecíveis para doação a instituições carentes.

As competições incluíram três modalidades: vôlei de praia, futevôlei e beach tennis. Os participantes competiram nas categorias masculina, feminina, mista e, especificamente no vôlei de praia, também na categoria 4x4. Os níveis foram divididos entre iniciante, intermediário e avançado.

Intenção é ampliar no ano que vem, diz Negrão

Cada atleta doou 2 kg de alimentos não perecíveis como requisito para confirmar sua inscrição, reforçando o caráter social do evento. Os alimentos arrecadados serão doados para a Prefeitura de Aquiraz, que os distribuirá para projetos sociais da Associação dos Cavaleiros Agropecuaristas e da Associação dos Microempreendedores locais.

— Pensamos em fazer um projeto para entregar para os atletas cearenses uma competição onde cada um pudesse jogar, competir, aproveitar e se divertir. A vocação praiana do estado foi o diferencial para escolhermos as modalidades de praia. Foi a nossa primeira edição, e esperamos no ano que vem ampliar e melhorar, fazendo novamente esse período de férias ser de muito sol e esportes — declarou Marcelo Negrão, ex-jogador de vôlei e atual técnico do Norde Vôlei.

O circuito aconteceu em duas etapas, com a primeira em Aquiraz e a final em Fortaleza. Além das competições esportivas, o evento ofereceu atrações musicais, aulas de dança, desafios, atividades recreativas e palestras ministradas por Marcelo Negrão, Ricardo Moacir e Thatiany Crisostomo.

Sara Barreto, diretora e uma das idealizadoras do evento, afirmou:

— O circuito foi feito não só para os jogadores, mas também como um entretenimento para as cidades em que passou, Aquiraz e Fortaleza. Montamos uma estrutura de primeiro nível que atendeu às expectativas dos atletas e oferecia programação a todo momento para visitantes.

Os participantes receberam um kit contendo camiseta, bolsa, squeeze, viseira e medalha de participação. Os campeões de cada categoria foram premiados com troféus.

O evento foi organizado pela Associação Saque de Ouro, sob liderança de Marcelo Negrão, e contou com o apoio da Lei de Incentivo ao Esporte Ceará, da Secretaria do Esporte do Estado do Ceará, da YOBEM e da Prefeitura de Aquiraz.