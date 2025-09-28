Novas imagens capturadas pelas câmeras da Rede Globo revelam quem foi o responsável por acertar um soco e apagar o lutador Wanderlei Silva durante confusão no ringue do Spaten Fight Night, em São Paulo, na noite de sábado (27). A emissora divulgou um novo ângulo da briga generalizada entre membros das equipes de Wanderlei e do boxeador Popó, adversário da luta.

Segundo a Globo, trata-se de Rafael Silva, um dos filhos de Popó e que estava acompanhando o pai da plateia, não diretamente com a equipe do lutador. Iago Freitas, outro filho do boxeador, estava na equipe de corner do pai. A transmissão do evento capturou imagens de Rafael usando um terno preto e branco (mesma roupa da pessoa que acerta o golpe em Wanderlei) e segurando um dos cinturões de campeão de Popó. Outra câmera flagrou a briga de dentro do ringue e também registrou o soco que nocauteou Wanderlei.

Wanderlei foi desclassificado após golpes irregulares durante o confronto com Popó, como cabeçadas. Isso teria irritado a equipe de corner de Popó e, após o fim da luta e do decreto da vitória a favor do boxeador, membros dos times entraram confronto.

Imagens exclusivas captadas pela reportagem do Lance! mostram o começo da confusão e membros das equipes de Popó e Wanderlei subindo no palco antes das trocas de golpes. Rafael Freitas também aparece na imagem entrando no ringue e segurando o mesmo cinturão do pai mostrado nas câmeras da Globo. Usando terno, ele está na plateia e caminha até o palco da luta, passa pelas cordas e entra no meio da briga, inclusive soltando o cinturão no meio da multidão.

Wanderlei Silva ficou desacordado por um tempo e precisou sair carregado do local da luta para um hospital. Segundo Fabrício Werdum, também lutador de MMA e amigo de Wanderlei, estava como integrante de sua equipe e confirmou que o atleta precisou levar pontos e está com o nariz quebrado.

Popó não confirma o filho como autor do golpe e critica Werdum

Em suas redes sociais, Popó gravou um vídeo horas depois do ocorrido onde pediu desculpas ao público pela confusão no fim da luta e afirmou que esse não era o propósito do evento. Por outro lado, citou o momento da confusão e aproveitou para tecer críticas a Fabrício Werdum. Segundo o boxeador, ele teria aplicado golpes em sua equipe junto com o filho de Wanderlei e foi chamado de covarde por Popó.

O lutador baiano também afirmou que ninguém da sua equipe teria agredido outras pessoas durante a confusão e não citou uma suposta autoria de seu filho, Rafael Freitas, no golpe que apagou Wanderlei Silva. Popó chega a citar Iago Freitas, seu outro filho, e afirma que ele não foi o responsável, já que estava usando camisa verde. As imagens da Globo corroboram com o fato, já que o autor do soco usava terno.

- Eu tomei três cabeçadas, como vocês podem ver aqui, e quando o árbitro encerrou e luta e desclassificou o Wanderlei, o treinador dele foi para cima de mim, me deu um soco que machucou muito. Mas a briga não tinha nada a ver com as equipes (...) infelizmente o Werdum covardemente invadiu o ringue junto com seu filho (de Wanderlei) e foi para cima de todo mundo. Eu vi que alguém te deu um soco e não tem nada a ver com Iago, ele estava de camisa verde junto com minha equipe, ninguém agrediu ninguém da minha equipe - disse Popó em vídeo.