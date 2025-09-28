menu hamburguer
Lutas

Imagens mostram o responsável por apagar Wanderlei Silva após confusão no ringue

A Rede Globo exibiu novas imagens de suas câmeras que mostram detalhes da confusão no ringue, que terminou em nocaute

Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 28/09/2025
11:48
Atualizado há 2 minutos
Rafael Freitas, filho de Popó, acerta soco em Wanderlei Silva durante confusão no ringue
imagem cameraRafael Freitas, filho de Popó, acerta soco em Wanderlei Silva durante confusão no ringue. (Foto: Reprodução/TV Globo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Novas imagens capturadas pelas câmeras da Rede Globo revelam quem foi o responsável por acertar um soco e apagar o lutador Wanderlei Silva durante confusão no ringue do Spaten Fight Night, em São Paulo, na noite de sábado (27). A emissora divulgou um novo ângulo da briga generalizada entre membros das equipes de Wanderlei e do boxeador Popó, adversário da luta.

Segundo a Globo, trata-se de Rafael Silva, um dos filhos de Popó e que estava acompanhando o pai da plateia, não diretamente com a equipe do lutador. Iago Freitas, outro filho do boxeador, estava na equipe de corner do pai. A transmissão do evento capturou imagens de Rafael usando um terno preto e branco (mesma roupa da pessoa que acerta o golpe em Wanderlei) e segurando um dos cinturões de campeão de Popó. Outra câmera flagrou a briga de dentro do ringue e também registrou o soco que nocauteou Wanderlei.

Wanderlei foi desclassificado após golpes irregulares durante o confronto com Popó, como cabeçadas. Isso teria irritado a equipe de corner de Popó e, após o fim da luta e do decreto da vitória a favor do boxeador, membros dos times entraram confronto.

Imagens exclusivas captadas pela reportagem do Lance! mostram o começo da confusão e membros das equipes de Popó e Wanderlei subindo no palco antes das trocas de golpes. Rafael Freitas também aparece na imagem entrando no ringue e segurando o mesmo cinturão do pai mostrado nas câmeras da Globo. Usando terno, ele está na plateia e caminha até o palco da luta, passa pelas cordas e entra no meio da briga, inclusive soltando o cinturão no meio da multidão.

Veja o vídeo exclusivo da reportagem do Lance!

Wanderlei Silva ficou desacordado por um tempo e precisou sair carregado do local da luta para um hospital. Segundo Fabrício Werdum, também lutador de MMA e amigo de Wanderlei, estava como integrante de sua equipe e confirmou que o atleta precisou levar pontos e está com o nariz quebrado.

Popó não confirma o filho como autor do golpe e critica Werdum

Em suas redes sociais, Popó gravou um vídeo horas depois do ocorrido onde pediu desculpas ao público pela confusão no fim da luta e afirmou que esse não era o propósito do evento. Por outro lado, citou o momento da confusão e aproveitou para tecer críticas a Fabrício Werdum. Segundo o boxeador, ele teria aplicado golpes em sua equipe junto com o filho de Wanderlei e foi chamado de covarde por Popó.

O lutador baiano também afirmou que ninguém da sua equipe teria agredido outras pessoas durante a confusão e não citou uma suposta autoria de seu filho, Rafael Freitas, no golpe que apagou Wanderlei Silva. Popó chega a citar Iago Freitas, seu outro filho, e afirma que ele não foi o responsável, já que estava usando camisa verde. As imagens da Globo corroboram com o fato, já que o autor do soco usava terno.

- Eu tomei três cabeçadas, como vocês podem ver aqui, e quando o árbitro encerrou e luta e desclassificou o Wanderlei, o treinador dele foi para cima de mim, me deu um soco que machucou muito. Mas a briga não tinha nada a ver com as equipes (...) infelizmente o Werdum covardemente invadiu o ringue junto com seu filho (de Wanderlei) e foi para cima de todo mundo. Eu vi que alguém te deu um soco e não tem nada a ver com Iago, ele estava de camisa verde junto com minha equipe, ninguém agrediu ninguém da minha equipe - disse Popó em vídeo.

Imagens da Globo mostram mais detalhes da confusão após a luta entre Popó e Wanderlei Silva
Imagens da Globo mostram mais detalhes da confusão após a luta entre Popó e Wanderlei Silva. (Foto: Reprodução/TV Globo)

