Torcedores lamentam confusão entre equipes de Popó x Wanderlei Silva: ‘Luta dantesca’

Neste sábado (27), Acelino “Popó” de Freitas derrotou Wanderlei Silva na luta principal da segunda edição do Spaten Fight Night. No entanto, o confronto que foi decidido por decisão da arbitragem, foi marcado por cena lamentáveis entre as equipes dos lutadores. Nas redes sociais, os torcedores reagiram ao combate das lendas do Boxe e MMA brasileiro.

Durante o confronto, Wanderlei Silva aplicou golpes relacionados ao MMA em Popó, como joelhada e cabeçada, e foi desclassificado por decisão da arbitragem. Assim que o combate se encerrou, as equipes dos lutadores invadiram ringue e começaram a duelar entre si. Com a confusão, Wanderlei Silva acabou golpeado e precisou ser atendido por socorristas.

Nas redes sociais, torcedores do mundo inteiro comemoram sobre as cenas de selvageria protagonizadas no palco do Spaten Fight Night. Para um dos internautas, o golpe sofrido pelo brasileiro foi brutal. Confira abaixo.

Popó x Wanderlei Silva

Popó é ídolo nacional, reconhecido por todo brasileiro como um dos maiores boxeadores da história. Campeão mundial unificado dos superpenas e campeão mundial peso leve, Acelino Freitas tem um histórico repleto de vitórias e com apenas duas derrotas. Desde que reviveu sua carreira, Popó tem usado sua fama para reativar o boxe brasileiro perante ao mundo.

Já Wanderlei Silva é um dos maiores ícones do MMA brasileiro e, certamente, um dos grandes lutadores da história dos pesos meio-pesados. Campeão do Pride por anos até 93kg, o ‘’Cachorro Louco’’ era conhecido por sua agressividade e por não fazer lutas chatas. Ele teve rivalidades históricas com Ricardo Arona, Quinton Rampage e Chael Sonnen. Virou Hall da Fama do UFC e voltou a lutar para ser reconhecido por uma nova geração de fãs dos esportes de combate.

