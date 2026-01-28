Atual campeão peso pena, Alexander Volkanovski defenderá seu cinturão no UFC 325 do próximo sábado diante do brasileiro Diego Lopes. Essa será a revanche do primeiro duelo entre os dois, ocorrido no UFC 314 em 2025. Desta vez, o australiano contará com o apoio da torcida e promete fazer da noite de Lopes um ''pesadelo''.

Em entrevista ao programa UFC Countdown, ''The Great'' refletiu sobre o plano de Diego Lopes e garantiu que o brasileiro não seguirá o planejamento e tentará nocauteá-lo. E é aí que Volkanovski promete punir seu adversário.

— A gente vai ver um Diego Lopes perigoso. Acho que ele pode ter um plano, mas esse plano vai embora pela janela e ele vai tentar ficar na minha frente para arrancar minha cabeça. E, se ele fizer isso, a noite vai ser um pesadelo para ele. Eu acredito que, mesmo com 37 anos, posso fazer isso parecer fácil. Eu acredito nisso mesmo e é algo que quero provar.

Volkanovski no treino aberto do UFC 325 (Foto: Reprodução Instagram UFC)

Elogios ao analisar primeira luta no UFC 314

Antes do início da preparação para o UFC 325, Volkanovski fez questão de voltar ao primeiro duelo com Diego Lopes e fez uma análise da performance do brasileiro.

O australiano admitiu que Lopes chegou a machucá-lo e ficou perto de conseguir a vitória. No fim das contas, porém, a sua experiência contou mais alto e Alex saiu com o cinturão peso pena do UFC, então vago após a subida de Ilia Topuria para os leves.

— Nós sabíamos que Diego era perigoso. Sabíamos que ele era o tipo de cara que aceitaria receber um golpe para dar outro. Eu estava acertando bombas nele, cara. E ele sempre voltava atirando, toda vez. Ele foi bem, conseguiu me machucar em alguns momentos. Especialmente no quarto round, ele acertou um golpe que pegou no meu olho. Lembro que perdi completamente a visão desse olho e ele veio para cima com tudo, tentando finalizar.

O UFC 325 ocorre em Sydney, Austrália, neste sábado (31) e terá, além de Diego Lopes na luta principal, outros dois brasileiros. Maurício Ruffy enfrenta Rafael Fiziev no peso leve, enquanto Talisson Teixeira busca se recuperar da primeira derrrota profissional ao medir forças com Tai Tuivasa.

