Diego Lopes dispara contra críticos: 'Reclamem com o UFC'

O peso pena Diego Lopes terá a chance de trazer mais um cinturão do UFC para o Brasil. Neste sábado (31), ele faz revanche contra o campeão peso pena Alexander Volkanovski, em luta que foi criticada por fãs mais raízes do Ultimate — para os mais puristas, a chance de título deveria ter ido para Movsar Evloev ou Lerone Murphy.

Isso porque, no ano passado, Diego perdeu para o próprio Volkanovski por decisão unânime no UFC 314, em duelo válido pelo cinturão vago. Desde então, Lopes venceu o arquirrival Jean Silva e acabou ultrapssando Evloev e Murphy na preferência do UFC, apesar de ambos estarem invictos na carreira e com sequências maiores de vitórias.

Ao site MMA Fighting, Diego disparou contra os críticos da escolha do UFC, mas admitiu que tanto o russo Evloev quanto o inglês Murphy também eram merecedores de uma chance contra Volkanovski.

— Ninguém vai negar uma luta pelo título, certo? As pessoas vão criticar qualquer decisão do UFC. Se eles tivessem dado a luta para o Evloev, algumas pessoas também teriam críticas. Se a luta fosse dada a Murphy, outro grupo faria o mesmo. Eles me deram a luta e as pessoas estão criticando. Ninguém nunca vai ficar feliz sempre, sabe? Sempre terá alguém tentando criticar (...) É claro que Movsar e Lerone merecem. Eles estão invictos, e eu já disse isso. Eu queria lutar com um deles antes de marcarem a luta com Jean, não sei porque nunca aconteceu (...) Se as pessoas querem ficar bravas, que vão reclamar com o UFC, não comigo por aceitar uma luta — riu o brasilleiro.

Foco total na vitória no UFC 325

Volkanovski e Diego se enfrentam de novo no UFC 325 (Foto: Reprodução Instagram ufc)

Apesar das críticas, o foco de Diego é total para que ele possa ter uma performance melhor no UFC 325 e consiga tornar-se apenas o segundo brasileiro a ser campeão peso pena do Ultimate, após o feito de José Aldo. Lopes ainda disse que aceitaria uma trilogia com Volkanovski, que já falou sobre aposentadoria recentemente.

— Quero ter uma luta melhor do que a primeira, ainda mais animada para os fãs. Meu objetivo é ganhar o cinturão. Se o UFC quiser outra luta com ele após isso, eu farei outra luta. Se ele se aposentar, então o UFC definirá quem será o próximo.