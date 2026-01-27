menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Diego Lopes dispara contra críticos: 'Reclamem com o UFC'

Brasileiro enfrenta campeão Volkanovski no UFC 325 deste sábado

Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/01/2026
17:21
Diego Lopes busca título do UFC neste sábado (Foto: Reproduçao Instagram diegolopesmma)
imagem cameraDiego Lopes busca título do UFC neste sábado (Foto: Reproduçao Instagram diegolopesmma)
Ver Resumo da matéria por IA
Diego Lopes enfrenta Alexander Volkanovski em revanche pelo título peso pena no UFC.
Lopes foi criticado por fãs que preferiam Evloev ou Murphy como desafiantes.
Ele admite que Evloev e Murphy também merecem chances pelo título.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O peso pena Diego Lopes terá a chance de trazer mais um cinturão do UFC para o Brasil. Neste sábado (31), ele faz revanche contra o campeão peso pena Alexander Volkanovski, em luta que foi criticada por fãs mais raízes do Ultimate — para os mais puristas, a chance de título deveria ter ido para Movsar Evloev ou Lerone Murphy.

Relacionadas

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Isso porque, no ano passado, Diego perdeu para o próprio Volkanovski por decisão unânime no UFC 314, em duelo válido pelo cinturão vago. Desde então, Lopes venceu o arquirrival Jean Silva e acabou ultrapssando Evloev e Murphy na preferência do UFC, apesar de ambos estarem invictos na carreira e com sequências maiores de vitórias.

Ao site MMA Fighting, Diego disparou contra os críticos da escolha do UFC, mas admitiu que tanto o russo Evloev quanto o inglês Murphy também eram merecedores de uma chance contra Volkanovski.

— Ninguém vai negar uma luta pelo título, certo? As pessoas vão criticar qualquer decisão do UFC. Se eles tivessem dado a luta para o Evloev, algumas pessoas também teriam críticas. Se a luta fosse dada a Murphy, outro grupo faria o mesmo. Eles me deram a luta e as pessoas estão criticando. Ninguém nunca vai ficar feliz sempre, sabe? Sempre terá alguém tentando criticar (...) É claro que Movsar e Lerone merecem. Eles estão invictos, e eu já disse isso. Eu queria lutar com um deles antes de marcarem a luta com Jean, não sei porque nunca aconteceu (...) Se as pessoas querem ficar bravas, que vão reclamar com o UFC, não comigo por aceitar uma luta — riu o brasilleiro.

Foco total na vitória no UFC 325

Volkanovski e Diego se enfrentam de novo no UFC 325 (Foto: Reprodução Instagram ufc)
Volkanovski e Diego se enfrentam de novo no UFC 325 (Foto: Reprodução Instagram ufc)

Apesar das críticas, o foco de Diego é total para que ele possa ter uma performance melhor no UFC 325 e consiga tornar-se apenas o segundo brasileiro a ser campeão peso pena do Ultimate, após o feito de José Aldo. Lopes ainda disse que aceitaria uma trilogia com Volkanovski, que já falou sobre aposentadoria recentemente.

— Quero ter uma luta melhor do que a primeira, ainda mais animada para os fãs. Meu objetivo é ganhar o cinturão. Se o UFC quiser outra luta com ele após isso, eu farei outra luta. Se ele se aposentar, então o UFC definirá quem será o próximo.

