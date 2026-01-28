Alex Poatan manda recado ao UFC: 'Estou pronto, quero lutar'

Recuperado de lesão na perna, o brasileiro Alex Poatan parece não estar disposto a esperar o UFC Casa Branca para retornar ao octógono do Ultimate. O atual campeão meio-pesado admitiu estar ansioso para voltar a fazer o que gosta e deixou em aberto até uma possível defesa do seu cinturão.

A resposta surpreende porque tudo indicava até aqui que Alex Poatan lutaria no peso pesado em sua próxima rodada, mas o brasileiro está tão ansioso com o seu retorno que revelou não se importar como ele se dá.

Em entrevista ao canal ''The Schmo'', Alex foi perguntado se lutaria no peso pesado do UFC em 2026 e o brasileiro respondeu que ''não importava'' em qual categoria ele lutaria.

— Bom, eu estou pronto. Eu estou treinando, voltando aos treinos e me sentindo muito bem. Não importa o peso, eu quero lutar. Estou no peso, qualquer peso.

Indefinição sobre UFC Casa Branca

Após admitir recentemente que era improvável que lutasse no UFC Casa Branca, Poatan foi perguntado novamente sobre a possibilidade de fazer parte do histórico card. Mais uma vez, o brasileiro mostrou dúvidas com relação à sua aparição no evento e reiterou que ''está pronto'' e ''quer lutar''.

— Bom é a pergunta que eu gostaria de fazer (se vai lutar no UFC Casa Branca). Não sei, não dá para saber. Como vocês sabem, eu gosto de lutar, eu quero lutar.

Opções de Poatan em 2026

Dono do cinturão peso meio-pesado do UFC, Alex Poatan tem algumas opções para sua próxima luta. Na sua atual categoria, ele pode defender o cinturão contra Carlos Ulberg ou fazer a trilogia com Jiri Prochazka. Caso o Ultimate case os dois atletas, é possível que o brasileiro espere o vencedor.

No peso pesado, Alex tem duas grandes opções. Caso o campeão linear Tom Aspinall não se recupere da lesão no olho, Poatan pode fazer uma disputa de título interino contra Cyril Gane. Há ainda a possibilidade do brasileiro fazer um histórico combate para o UFC contra o lendário Jon Jones, tido por muitos como maior lutador de todos os tempos.