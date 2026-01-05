Prochazka tem ótimos resultados no UFC, com seis vitórias e derrotas apenas para Poatan.

Ele deseja desafiar o campeão Alex Poatan ou lutar pelo cinturão vago se Poatan subir para o peso pesado.

O meio-pesado Jiri Prochazka vem de uma das viradas mais sensacionais dos últimos tempos no UFC, quando nocauteou Khail Rountree Jr no terceiro assalto após perder os dois primeiros rounds. Para o checo, sua atuação no UFC 320 lhe dá o direito de desafiar o atual campeão da categoria e seu algoz Alex Poatan ou até mesmo de lutar pelo cinturão vago da categoria - caso Poatan suba mesmo para o peso pesado, como vem sendo especulado há algum tempo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Prochazka e Poatan já se enfrentaram duas vezes no UFC, com duas vitórias por nocaute do brasileiro. Jiri, porém, tem ótimo retrospecto dentro do Ultimate, com seis triunfos e as únicas derrotas vindo através do brasileiro.

Vindo de duas vitórias seguidas, Prochazka acredita que o momento é certo para tentar reaver o cinturão meio-pesado. Através de suas redes sociais, o lutador anunciou que sua intenção é desafiar Poatan novamente.

continua após a publicidade

— Eu não quero saber de quem, mas a minha situação segue a mesma. Eu agora acredito que estou em posição e pronto para lutar pelo cinturão — declarou o checo, deixando aberta a possibilidade de enfrentar outro atleta por um eventual cinturão vago caso Poatan suba mesmo para o peso pesado.

Se não subir, Poatan pode ter que enfrentar Jiri de novo (Foto: Reprodução Instagram UFC Brasil)

Rivalidade respeitosa dentro do UFC

Jiri Prochazka fez sua carreira no evento Rizin, do Japão, e chegou ao UFC em 2020, rapidamente conquistando os fãs da organização com duas grandes atuações e vitórias sobre Dominick Reyes e Volkan Oezdemir.

continua após a publicidade

Esses triunfos lhe deram o direito de enfrentar Glover Teixeira, então campeão do UFC, pelo título. Em duelo emocionante, Jiri venceu o título com uma finalização nos últimos segundos. Treinador principal de Poatan, Glover foi vingado pelo pupilo e tomou o título de Prochazka na próxima rodada.

Desde então, o checo fez mais quatro lutas, vencendo três e perdendo a primeira revanche para Alex Poatan. Agora, ele crê que está na hora de conseguir sua própria vingança na trilogia. Os dois se elogiam constantemente e, apesar da rivalidade dentro do octógono, parece haver admiração mútua entre Prochazka e Poatan.