Lutas

Americano diz que vai enfrentar Conor McGregor no UFC Casa Branca

Rival de McGregor, Chandler quer luta com o irlandês no UFC Casa Branca

Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/01/2026
14:04
McGregor e Chandler já quase se enfrentaram no UFC (Foto: Reprodução Instagram The Ultimate Fighter)
McGregor e Chandler já quase se enfrentaram no UFC (Foto: Reprodução Instagram The Ultimate Fighter)
Ver Resumo da matéria por IA
Michael Chandler insiste em lutar contra Conor McGregor no UFC Casa Branca em 14 de junho.
Chandler revelou planos durante evento do Ano Novo na CBS.
Os dois foram técnicos no reality show The Ultimate Fighter e uma luta foi marcada para abril de 2024.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Rival de longa data de Conor McGregor, Michael Chandler segue insistindo na luta com o irlandês no UFC. E, segundo o próprio lutador americano, o duelo deve acontecer no UFC Casa Branca, marcado para o dia 14 de junho, em comemoração aos 250 anos da Independência dos Estados Unidos. 

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Durante evento para marcar o Ano Novo exibido pela CBS, emissora aberta americana que adquiriu os direitos de transmissão do UFC através do Paramount Plus, Chandler conversou com o comediante Bert Kreischer sobre os planos para 2026. 

— Eu creio que vai ser um grande ano. Primeiro, como você disse, o UFC vai ser transmitido na Paramount Plus pelos próximos anos, e há também um rumor correndo por aí. Não podemos negar ou confirmar, mas parece mesmo que eu vou dar uma surra azul, vermelha e branca em Conor McGregor no jardim sul da Casa Branca em algum momento do verão americano. Esse é o plano. Vamos nessa — explanou Chandler ao vivo na CBS.

Conor McGregor não luta no UFC desde 2021 (Foto: Steve Marcus/AFP)
Conor McGregor não luta no UFC desde 2021 (Foto: Steve Marcus/AFP)

Chandler insiste em McGregor

O norte-americano chegou a virar alvo de piadas online por insistir tanto na luta contra Conor McGregor. Os dois foram técnicos do reality show do UFC, o The Ultimate Fighter, e um duelo chegou a ser marcado para abril de 2024 antes do irlandês se retirar por lesão.

Desde então, Chandler tem reiterado seu desejo de enfrentar o irlandês, mas acabou voltando a lutar, perdendo para Paddy Pimblett. O americano voltou a competir no wrestling e agora parece decidido a voltar ao UFC, com McGregor novamente em sua mira.

UFC Casa Branca ainda não começou

Apesar de o próprio McGregor já ter confirmado sua presença no UFC Casa Branca, dirigentes da organização insistem que ainda não começaram a marcar lutas para o evento. Além de Conor, outros grandes nomes do Ultimate como Jon Jones, Alex Poatan e até Islam Makhachev expressaram interesse em lutar no histórico show.

Recentemente, o CEO do UFC, Dana White revelou que as lutas só começarão a ser negociadas a partir de fevereiro.

— Acho que na primeira semana de fevereiro, vamos começar a montar o card do UFC na Casa Branca e definir quem vai e quem não vai lutar neste evento - disse o mandatário ao podcast de Dale Brisby.

