Os dois foram técnicos no reality show The Ultimate Fighter e uma luta foi marcada para abril de 2024.

Rival de longa data de Conor McGregor, Michael Chandler segue insistindo na luta com o irlandês no UFC. E, segundo o próprio lutador americano, o duelo deve acontecer no UFC Casa Branca, marcado para o dia 14 de junho, em comemoração aos 250 anos da Independência dos Estados Unidos.

Durante evento para marcar o Ano Novo exibido pela CBS, emissora aberta americana que adquiriu os direitos de transmissão do UFC através do Paramount Plus, Chandler conversou com o comediante Bert Kreischer sobre os planos para 2026.

— Eu creio que vai ser um grande ano. Primeiro, como você disse, o UFC vai ser transmitido na Paramount Plus pelos próximos anos, e há também um rumor correndo por aí. Não podemos negar ou confirmar, mas parece mesmo que eu vou dar uma surra azul, vermelha e branca em Conor McGregor no jardim sul da Casa Branca em algum momento do verão americano. Esse é o plano. Vamos nessa — explanou Chandler ao vivo na CBS.

Conor McGregor não luta no UFC desde 2021 (Foto: Steve Marcus/AFP)

Chandler insiste em McGregor

O norte-americano chegou a virar alvo de piadas online por insistir tanto na luta contra Conor McGregor. Os dois foram técnicos do reality show do UFC, o The Ultimate Fighter, e um duelo chegou a ser marcado para abril de 2024 antes do irlandês se retirar por lesão.

Desde então, Chandler tem reiterado seu desejo de enfrentar o irlandês, mas acabou voltando a lutar, perdendo para Paddy Pimblett. O americano voltou a competir no wrestling e agora parece decidido a voltar ao UFC, com McGregor novamente em sua mira.

UFC Casa Branca ainda não começou

Apesar de o próprio McGregor já ter confirmado sua presença no UFC Casa Branca, dirigentes da organização insistem que ainda não começaram a marcar lutas para o evento. Além de Conor, outros grandes nomes do Ultimate como Jon Jones, Alex Poatan e até Islam Makhachev expressaram interesse em lutar no histórico show.

Recentemente, o CEO do UFC, Dana White revelou que as lutas só começarão a ser negociadas a partir de fevereiro.

— Acho que na primeira semana de fevereiro, vamos começar a montar o card do UFC na Casa Branca e definir quem vai e quem não vai lutar neste evento - disse o mandatário ao podcast de Dale Brisby.