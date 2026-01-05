menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Ex-campeão do UFC aceita desafio de Carlos Prates, mas impõe condição

Jack Della Maddalena acredita que é capaz de finalizar ou nocautear o brasileiro

João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/01/2026
11:48
Jack Della Maddalena aceita desafio de brasileiro no UFC (Foto: Reprodução Instagram Jack Della Maddalena)
Jack Della Maddalena aceitou o desafio de Carlos Prates, mas quer uma luta de cinco rounds.
A divisão meio-médio do UFC tem vários atletas em destaque, incluindo Ian Machado Garry e Shavkat Rakhmonov.
Della Maddalena expressou desejo de enfrentar Shavkat Rakhmonov, considerado um forte concorrente na categoria.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O australiano Jack Della Maddalena quebrou o silêncio após perder seu cinturão meio-médio do UFC para Islam Makhachev e aceitou o desafio do brasileiro Carlos Prates. Porém, o ex-campeão declarou que uma luta com o ''Pesadelo'' só faria sentido se tivesse cinco rounds, ou seja, se fosse casada como atração principal de um evento do Ultimate. 

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Em conversa com o streamer N3ON, Della Maddalena declarou que gosta da ideia de enfrentar Prates e declarou que acredita que pode finalizá-lo ou nocauteá-lo.

— A luta (contra Carlos Prates) seria muito boa. Vamos nessa, eu aceito. Ele tem boa trocação, mas creio que eu acabaria com a luta, por finalização ou nocaute. Essa luta teria que ser cinco rounds, com certeza. Seria maneiro! — declarou Della Maddalena.

Divisão mais ''hypada'' do UFC

Carlos Prates é um dos destaques dos meio-médios do UFC (Foto: Divulgação/UFC)
A divisão meio-médio do UFC é, hoje, a que tem maior destaque dentro da companhia. Além do campeão Islam Makhachev, que subiu do peso leve e conquistou o segundo cinturão na segunda divisão de peso, a categoria tem vários nomes de destaque.

Além dos já mencionados Jack Della Maddalena e Carlos Prates, atletas como Ian Machado Garry e os invictos Shavkat Rakhmonov e Michael Morales, têm feito barulho no mundo do MMA e do UFC.

Ex-campeão de olho em destaque do Cazaquistão

Apesar de aceitar enfrentar Prates, a ideia do australiano é medir forças contra outro grande nome da divisão dos meio-médios do UFC: Shavkat Rakhmonov. Invicto em sua carreira, o atleta cazaque é tido como o bicho-papão da divisão e só não teve uma chance pelo título ainda pois tem lidado com algumas lesões.

— Não tenho nada certo ainda para minha próxima luta, estou esperando. Eu não sei. Gostaria de enfrentar Shavkat Rakhmonov. Eu sempre quis enfrentá-lo, mas se isso vai acontecer ou não…eu não sei. Se não for o Shavkat, pode ser o Prates ou o (Michael) Morales. A luta com Shavkat é meu sonho, pois se você vence um cara como ele, seu nome vai direto para o topo. E eu quero minha revanche com Makhachev —completou Della Maddalena.

circulo com pontos dentroTudo sobre

