Ex-campeão do UFC aceita desafio de Carlos Prates, mas impõe condição
Jack Della Maddalena acredita que é capaz de finalizar ou nocautear o brasileiro
O australiano Jack Della Maddalena quebrou o silêncio após perder seu cinturão meio-médio do UFC para Islam Makhachev e aceitou o desafio do brasileiro Carlos Prates. Porém, o ex-campeão declarou que uma luta com o ''Pesadelo'' só faria sentido se tivesse cinco rounds, ou seja, se fosse casada como atração principal de um evento do Ultimate.
Em conversa com o streamer N3ON, Della Maddalena declarou que gosta da ideia de enfrentar Prates e declarou que acredita que pode finalizá-lo ou nocauteá-lo.
— A luta (contra Carlos Prates) seria muito boa. Vamos nessa, eu aceito. Ele tem boa trocação, mas creio que eu acabaria com a luta, por finalização ou nocaute. Essa luta teria que ser cinco rounds, com certeza. Seria maneiro! — declarou Della Maddalena.
Divisão mais ''hypada'' do UFC
A divisão meio-médio do UFC é, hoje, a que tem maior destaque dentro da companhia. Além do campeão Islam Makhachev, que subiu do peso leve e conquistou o segundo cinturão na segunda divisão de peso, a categoria tem vários nomes de destaque.
Além dos já mencionados Jack Della Maddalena e Carlos Prates, atletas como Ian Machado Garry e os invictos Shavkat Rakhmonov e Michael Morales, têm feito barulho no mundo do MMA e do UFC.
Ex-campeão de olho em destaque do Cazaquistão
Apesar de aceitar enfrentar Prates, a ideia do australiano é medir forças contra outro grande nome da divisão dos meio-médios do UFC: Shavkat Rakhmonov. Invicto em sua carreira, o atleta cazaque é tido como o bicho-papão da divisão e só não teve uma chance pelo título ainda pois tem lidado com algumas lesões.
— Não tenho nada certo ainda para minha próxima luta, estou esperando. Eu não sei. Gostaria de enfrentar Shavkat Rakhmonov. Eu sempre quis enfrentá-lo, mas se isso vai acontecer ou não…eu não sei. Se não for o Shavkat, pode ser o Prates ou o (Michael) Morales. A luta com Shavkat é meu sonho, pois se você vence um cara como ele, seu nome vai direto para o topo. E eu quero minha revanche com Makhachev —completou Della Maddalena.
