Campeã do UFC promete aposentar Amanda Nunes novamente

A brasileira Amanda Nunes volta da aposentadoria no final deste mês ao enfrentar Kayla Harrison pelo cinturão peso galo do UFC. Porém, se depender de sua adversária e ex-companheira de treinos, o retorno da ''Leoa'' vai ser bastante breve. Harrison abriu o ano com provocações a Amanda e disse que vai acabar com sua volta.

Além disso, Kayla revelou que sua equipe, a American Top Team, quer muito a sua vitória sobre Amanda. A brasileira treinou por anos na ATT e deixou o time após perceber que seu caminho poderia se cruzar com o de Harrison.

— Eu não acho que ela vai lutar de novo depois do que eu fizer com ela no dia 24 de janeiro. Eu daria uma revanche a ela, sem dúvidas, mas vou mandá-la de volta para a aposentadoria. Não há nenhum problema comigo. Mas eu sei que a ATT quer muito essa vitória, então vou entrar para dar orgulho a todos nós — comentou a campeã do UFC, em entrevista ao jornalista Mike Bohn.

Atual campeã do UFC prega respeito à ex-companheira

Amanda e Kayla já foram companheiras de equipe (Foto: Reprodução Instagram kaylaharrison)

Apesar das provocações, Harrison revelou ter bastante respeito pela história de sua ex-companheira de treinos. A americana admitiu que Amanda é a melhor da história, mas revelou que pretende se fixar em seu lugar com uma vitória sobre a brasileira.

— Eu estou muito animada porque sinto que essa luta tem sido especulada há muito tempo. Eu acredito que a Amanda é a melhor da história e eu sou a melhor do mundo atualmente. Se você quer ser a melhor do mundo, então tem que vencer as melhores. Estou animada. Tudo está acontecendo da melhor forma. Não é fácil, com certeza. E está ficando cada vez mais difícil, mas somos capazes de fazer coisas difíceis. Toda vez que passo por esse processo de me preparar para uma luta, ele acaba me moldando em uma versão melhor do que sou hoje — filosofou.

Kayla Harrison x Amanda Nunes é a segunda luta mais importante do UFC 324, que ocorre no dia 24 de janeiro, em Las Vegas. O evento abre a temporada 2026 do Ultimate e terá como grande atração da noite o duelo entre Justin Gaethje e Paddy Pimblett, válido pelo cinturão interino do peso leve.