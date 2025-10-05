menu hamburguer
Entrevista de Alex Poatan após vencer Ankalaev viraliza: ‘A vingança’

Brasileiro venceu luta em apenas 80 segundos e reconquistou cinturão

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/10/2025
03:14
Atualizado há 1 minutos
Alex Poatan, novo campeão do UFC (Foto: Reprodução Twitter ufc)
imagem cameraAlex Pereira nocauteia Ankalaev e recupera cinturão do UFC (Foto: Reprodução)
Alex "Poatan" Pereira derrotou Magomed Ankalaev por nocaute em 80 segundos e recuperou o cinturão dos meio-pesados do UFC neste sábado (4), em Las Vegas, Estados Unidos. O brasileiro superou o russo que havia lhe tirado o título em março deste ano durante o UFC 313.

Após a vitória, um fator inusitado: uma frase marcada pelo desenho infantojuvenil "Chaves" foi entoada pelo brasileiro. "A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Não é vingança! Eu estava preparado. Falei para todo mundo e ninguém acreditou. Eu não estava em condições, agora estou". A aspa rapidamente viralizou e chamou atenção na internet;

Poatan pede minuto de silêncio a espectadores do UFC 320

Durante sua entrevista pós-luta, Poatan demonstrou solidariedade a Jon Jones, cujo irmão Arthur, ex-jogador da NFL, faleceu na sexta-feira (3) aos 39 anos. O brasileiro também comentou que já esperava o resultado positivo.

- Não me surpreendeu. Eu tinha isso desde a primeira luta. Não sou de dar desculpas, mas eu falei para todo mundo que eu não estava bem. Hoje eu estava. Para mim é muito bom, muito gratificante - afirmou Pereira.

- Eu queria falar uma coisa para vocês, tinha meu discurso pronto para falar. Mas as coisas não aconteceram. Queria deixar uma mensagem para o Jon Jones, respeito muito ele e toda a família. Queria pedir um minuto de silêncio a ele e toda família - pede Poatan.

🥊Outros resultados

O card do UFC 320 apresentou outros resultados importantes. Merab Dvalishvili venceu Cory Sandhagen por decisão unânime. Jiri Prochazka derrotou Khalil Rountree Jr. por nocaute no terceiro round.

Poatan, campeão do UFC pela terceira vez (Foto: Reprodução Instagram UFC)
Alex Poatan é campeão do UFC pela terceira vez (Foto: Reprodução Instagram UFC)

