Entrevista de Alex Poatan após vencer Ankalaev viraliza: ‘A vingança’

Alex "Poatan" Pereira derrotou Magomed Ankalaev por nocaute em 80 segundos e recuperou o cinturão dos meio-pesados do UFC neste sábado (4), em Las Vegas, Estados Unidos. O brasileiro superou o russo que havia lhe tirado o título em março deste ano durante o UFC 313.

continua após a publicidade

Após a vitória, um fator inusitado: uma frase marcada pelo desenho infantojuvenil "Chaves" foi entoada pelo brasileiro. "A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Não é vingança! Eu estava preparado. Falei para todo mundo e ninguém acreditou. Eu não estava em condições, agora estou". A aspa rapidamente viralizou e chamou atenção na internet;

Poatan pede minuto de silêncio a espectadores do UFC 320

Durante sua entrevista pós-luta, Poatan demonstrou solidariedade a Jon Jones, cujo irmão Arthur, ex-jogador da NFL, faleceu na sexta-feira (3) aos 39 anos. O brasileiro também comentou que já esperava o resultado positivo.

continua após a publicidade

- Não me surpreendeu. Eu tinha isso desde a primeira luta. Não sou de dar desculpas, mas eu falei para todo mundo que eu não estava bem. Hoje eu estava. Para mim é muito bom, muito gratificante - afirmou Pereira.

- Eu queria falar uma coisa para vocês, tinha meu discurso pronto para falar. Mas as coisas não aconteceram. Queria deixar uma mensagem para o Jon Jones, respeito muito ele e toda a família. Queria pedir um minuto de silêncio a ele e toda família - pede Poatan.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🥊Outros resultados

O card do UFC 320 apresentou outros resultados importantes. Merab Dvalishvili venceu Cory Sandhagen por decisão unânime. Jiri Prochazka derrotou Khalil Rountree Jr. por nocaute no terceiro round.