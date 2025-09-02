VÍDEO: Brasileiro sofre nocaute brutal no Contender e fica longe do UFC
Brasileiro Samuel Silva sofre KO e não receberá contrato do UFC.
- Matéria
- Mais Notícias
O MMA brasileiro não conseguiu nenhum contrato na quarta semana da atual temporada do Dana White Contender Series. Evento que dá vaga ao UFC para os vencedores que impressionarem dirigentes do Ultimate, o DWCS teve cinco lutas nesta terça-feira em Las Vegas e assinou com quatro lutadores.
Relacionadas
Em uma das lutas, Samuel Silva, atual campeão peso leve do evento inglês Cage Warriors, acabou perdendo para Mandel Nallo, do Canadá, que o nocauteou de forma brutal. Com isso, Silva fica sem o contrato do UFC e provavelmente terá que voltar ao circuito regional antes de tentar outra chance.
Brasileiro vence mas também não assina com o UFC
Curiosamente, o único vencedor que não conquistou o contrato foi Eduardo Chapolin, um dos dois brasileiros em ação. Apesar de ter superado An Tuan Ho, a performance de Chapolin não foi considerada impressionante.
- Os dois foram bem, mas eu não vi nada que me disse que eu precisava absolutamente assinar com esse cara. Eduardo, você obviamente é talentoso, talvez você consiga o contrato na próxima vez, meu irmão - comentou Dana White, presidente do UFC.
O brasileiro, apesar de vitorioso, foi criticado por fãs por ter aplicado alguns golpes ilegais, incluindo uma joelhada em quatro apoios, que deixou Ho atordoado por algum tempo.
Nocaute ‘’do ano’’ na luta principal do DWCS
Na luta principal do DWCS desta semana, Jean-Paul Lesbonyani carimbou seu passaporte para o UFC de forma épica, garantindo um dos nocautes mais impressionantes do ano, que conseguiu até superar o KO sofrido pelo brasileiro Samuel Silva.
Diante de Jack Congdon, Lesbonyani conseguiu um chute alto que deixou o adversário tonto e acabou conectando um brutal direto, que apagou Congdon imediatamente.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
RESULTADOS DWCS - Quarta Semana
Peso meio-médio: Jean-Paul Lesbonyani venceu Jack Congdon por nocaute - Lesbonyani contratado
Peso médio: Cezary Oleksiejczuk venceu Theo Haig por nocaute - Oleksiejczuk contratado
Peso leve: Mandel Nallo venceu Samuel Silva por nocaute - Nallo contratado
Peso mosca: Eduardo Chapolin venceu An Tuan Ho por decisão unânime
Peso pena: Tommy McMillen venceu David Mgoyan por decisão majoritária - McMillen contratado
- Matéria
- Mais Notícias