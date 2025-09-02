O MMA brasileiro não conseguiu nenhum contrato na quarta semana da atual temporada do Dana White Contender Series. Evento que dá vaga ao UFC para os vencedores que impressionarem dirigentes do Ultimate, o DWCS teve cinco lutas nesta terça-feira em Las Vegas e assinou com quatro lutadores.

continua após a publicidade

Em uma das lutas, Samuel Silva, atual campeão peso leve do evento inglês Cage Warriors, acabou perdendo para Mandel Nallo, do Canadá, que o nocauteou de forma brutal. Com isso, Silva fica sem o contrato do UFC e provavelmente terá que voltar ao circuito regional antes de tentar outra chance.

Brasileiro vence mas também não assina com o UFC

Eduardo Chapolin venceu no DWCS (Foto: Reprodução Instagram UFC Brasil)

Curiosamente, o único vencedor que não conquistou o contrato foi Eduardo Chapolin, um dos dois brasileiros em ação. Apesar de ter superado An Tuan Ho, a performance de Chapolin não foi considerada impressionante.

continua após a publicidade

- Os dois foram bem, mas eu não vi nada que me disse que eu precisava absolutamente assinar com esse cara. Eduardo, você obviamente é talentoso, talvez você consiga o contrato na próxima vez, meu irmão - comentou Dana White, presidente do UFC.

O brasileiro, apesar de vitorioso, foi criticado por fãs por ter aplicado alguns golpes ilegais, incluindo uma joelhada em quatro apoios, que deixou Ho atordoado por algum tempo.

continua após a publicidade

Nocaute ‘’do ano’’ na luta principal do DWCS

Na luta principal do DWCS desta semana, Jean-Paul Lesbonyani carimbou seu passaporte para o UFC de forma épica, garantindo um dos nocautes mais impressionantes do ano, que conseguiu até superar o KO sofrido pelo brasileiro Samuel Silva.

Diante de Jack Congdon, Lesbonyani conseguiu um chute alto que deixou o adversário tonto e acabou conectando um brutal direto, que apagou Congdon imediatamente.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

RESULTADOS DWCS - Quarta Semana

Peso meio-médio: Jean-Paul Lesbonyani venceu Jack Congdon por nocaute - Lesbonyani contratado

Peso médio: Cezary Oleksiejczuk venceu Theo Haig por nocaute - Oleksiejczuk contratado

Peso leve: Mandel Nallo venceu Samuel Silva por nocaute - Nallo contratado

Peso mosca: Eduardo Chapolin venceu An Tuan Ho por decisão unânime

Peso pena: Tommy McMillen venceu David Mgoyan por decisão majoritária - McMillen contratado