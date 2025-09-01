Ex-campeã dupla do UFC, Amanda Nunes já está em fase de preparação para o retorno da aposentadoria. Após anunciar que iria voltar a lutar em junho deste anos, a lendária brasileira espera o retorno para dezembro deste ano. É o que revelou Din Thomas, um dos treinadores da ‘’Leoa’’.

Em aparição no podcast ‘’UFC Unfiltered’, Thomas revelou que Amanda está ansiosa para voltar e agora está organizando a equipe que irá prepará-la para o duelo com a atual campeã peso galo Kayla Harrison, que deve ser oficializado em breve pelo Ultimate.

— Nós estamos ‘’cozinhando’’ no laboratório agora. Ela está formando uma equipe e ela espera lutar em dezembro. Ela disse ontem que está ficando louca, precisa arranjar algo para fazer. Amanda está muito saudável, sem nenhuma lesão. Agora estamos organizando a vida dela e o camp dela para o período de treinos para ela chegar em dezembro na melhor forma possível — comentou o ex-lutador.

Amanda Nunes tem histórico com a campeã do UFC

Nunes voltará ao UFC contra Kayla (Foto: Reprodução Instagram Amanda_Leoa)

O duelo com Harrison deve ser especial para Amanda Nunes não só por se tratar do retorno da ‘’Leoa’’ ao UFC, mas também por ser contra uma lutadora que a conhece muito bem.

Enquanto Nunes reinava em duas categorias no UFC, Kayla Harrison, campeã olímpica de judô pelos Estados Unidos, construía sua carreira na PFL. Quando ficou claro que ambas estavam em uma rota de colisão, Amanda resolveu deixar a academia ATT, mas logo depois se aposentou.

Agora de volta, Nunes resolveu que quer encarar Kayla Harrison logo de cara pelo cinturão peso galo que já foi da brasileira e agora está em posse da norte-americana.

— Elas treinaram juntas. E Amanda me disse que sabe da força de Kayla. Sabe que ela é muito forte. Mas isso a anima. Ela sabe a capacidade que Kayla tem de ganhar dela, mas isso a deixa mais animada. E Amanda luta melhor quando está animada — revelou.