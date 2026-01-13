menu hamburguer
Lutas

Valter Walker revela ter receita para virar campeão do UFC

Peso pesado brasileiro vem de quatro vitórias seguidas no UFC

Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/01/2026
16:22
Valter Walker vem de vitória sobre o inglês Louie Sutherland no UFC 321 (Foto: Reprodução/Instagram: @valterwalkerufc)
Valter Walker vem de vitória sobre o inglês Louie Sutherland no UFC 321 (Foto: Reprodução/Instagram: @valterwalkerufc)
Ver Resumo da matéria por IA
Valter Walker se destacou em 2025 no UFC, ganhando lutas com a chave de calcanhar.
Ele treina quase exclusivamente essa finalização, pois acredita que adversários não conseguem defendê-la.
Atualmente, é o décimo-quarto no ranking dos pesados e lutará contra Marcin Tybura em 28 de março.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O peso pesado Valter Walker fez muito barulho em 2025, dentro e fora do octógono do UFC. Com muita personalidade, o brasileiro vem construindo sua imagem na internet e segue impressionando a cada vez que entra em ação pelo Ultimate, com todos os seus triunfos vindo através da mesma finalização: uma chave de calcanhar. Para Valter, esta é a receita que irá levá-lo ao título da categoria. 

continua após a publicidade

Em entrevista ao site oficial do UFC no Brasil, Walker declarou que praticamente só treina entradas em chave de calcanhar, pois acredita que a maioria de seus adversários não conseguirão defender a posição. 

— Posso te falar? Eu nem treino outra coisa. Eu estou indo todo dia para academia, só estou treinando botar para baixo e pegar pé. Derrubo e pego o pé. Eu parei até de treinar outras coisas, porque na luta, os caras não conseguem defender a queda e não conseguem defender isso. Meu treinador fala assim: 'Tu vai treinar mata-leão?', e eu respondo: 'Não'. Eu só preciso disso. Para ser campeão, só preciso disso: botar para baixo e chave de calcanhar.

continua após a publicidade

Ainda que pouco usual, a estratégia vem dando certo para o brasileiro. Atualmente o 14º no ranking dos pesados, ele terá a oportunidade de entrar no top-10 da categoria diante de Marcin Tybura. De acordo com o site MMA Mania, o duelo com o polonês está fechado e marcado para o dia 28 de março, em Seattle, nos Estados Unidos.

Valter Walker é especialista em chave de calcanhar (Foto: Reprodução/Instagram: @valterwalkerufc)

Ano perfeito no UFC

Após estreia com derrota em 2024 no UFC, Valter virou a chave ainda naquele ano, conseguindo sua primeira vitória no Ultimate e engatou 2025 com mais três triunfos. O brasileiro admite que não podia ter tido um ano melhor e revelou que esse último ano mudou a sua vida.

continua após a publicidade

— Acredito que foi um ano muito bom. Estava conversando com a minha esposa outro dia sobre isso e ela concordou. Acho que não tinha como ter tido um ano melhor. Tudo o que estava ao meu alcance, eu fiz. Tudo o que planejei para 2025, eu realizei. Foi uma mudança de vida gigante e estou muito feliz.

