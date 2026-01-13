Valter Walker revela ter receita para virar campeão do UFC

O peso pesado Valter Walker fez muito barulho em 2025, dentro e fora do octógono do UFC. Com muita personalidade, o brasileiro vem construindo sua imagem na internet e segue impressionando a cada vez que entra em ação pelo Ultimate, com todos os seus triunfos vindo através da mesma finalização: uma chave de calcanhar. Para Valter, esta é a receita que irá levá-lo ao título da categoria.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Em entrevista ao site oficial do UFC no Brasil, Walker declarou que praticamente só treina entradas em chave de calcanhar, pois acredita que a maioria de seus adversários não conseguirão defender a posição.

— Posso te falar? Eu nem treino outra coisa. Eu estou indo todo dia para academia, só estou treinando botar para baixo e pegar pé. Derrubo e pego o pé. Eu parei até de treinar outras coisas, porque na luta, os caras não conseguem defender a queda e não conseguem defender isso. Meu treinador fala assim: 'Tu vai treinar mata-leão?', e eu respondo: 'Não'. Eu só preciso disso. Para ser campeão, só preciso disso: botar para baixo e chave de calcanhar.

continua após a publicidade

Ainda que pouco usual, a estratégia vem dando certo para o brasileiro. Atualmente o 14º no ranking dos pesados, ele terá a oportunidade de entrar no top-10 da categoria diante de Marcin Tybura. De acordo com o site MMA Mania, o duelo com o polonês está fechado e marcado para o dia 28 de março, em Seattle, nos Estados Unidos.

Valter Walker é especialista em chave de calcanhar (Foto: Reprodução/Instagram: @valterwalkerufc)

Ano perfeito no UFC

Após estreia com derrota em 2024 no UFC, Valter virou a chave ainda naquele ano, conseguindo sua primeira vitória no Ultimate e engatou 2025 com mais três triunfos. O brasileiro admite que não podia ter tido um ano melhor e revelou que esse último ano mudou a sua vida.

continua após a publicidade

— Acredito que foi um ano muito bom. Estava conversando com a minha esposa outro dia sobre isso e ela concordou. Acho que não tinha como ter tido um ano melhor. Tudo o que estava ao meu alcance, eu fiz. Tudo o que planejei para 2025, eu realizei. Foi uma mudança de vida gigante e estou muito feliz.