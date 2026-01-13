A saída de Xabi Alonso do Real Madrid, anunciada nesta segunda-feira (12), chocou torcedores de futebol de todo o mundo. Entre os indignados, destaca-se o russo Khabib Nurmagomedov, ex-campeão dos leves do UFC. O lutador usou as redes sociais para compartilhar sua indignação com a demissão do treinador espanhol.

A decisão dos merengues veio logo após o vice-campeonato da Supercopa da Espanha, conquistado pelo Barcelona. O espanhol, que chegou ao clube em junho deste ano, teve passagem marcada por desconexão com o vestiário, principalmente com os brasileiros Vini Jr. e Endrick.

Vini Jr conversa com Xabi Alonso durante jogo entre Liverpool e Real Madrid, pela Champions League (Foto: Paul Ellis/AFP)

E foi sobre esse problema entre técnico e jogadores que Khabib mais criticou. Segundo o astro do UFC, a falta de disciplina dos atletas em questão poderia ser resolvida pelo clube de uma maneira: trocando os jogadores, não o treinador. Ele ainda exaltou o trabalho de Xabi Alonso.

— Se você chega ao ginásio ou ao campo, não importa se são lutadores ou jogadores de futebol, você é o treinador principal e manda no pedaço. Mas, se na sua equipe não há disciplina e nem todos cumprem suas exigências, então vocês definitivamente não estão no mesmo caminho. Acho que Alonso está entre os três melhores treinadores da atualidade. Se a equipe não se dá bem com ele, é preciso trocar os jogadores, não o treinador. Tenho certeza de que nenhum treinador conseguiria lidar com esse elenco do Real. É preciso se livrar dos jogadores mimados — escreveu Nurmagomedov, em russo.

Esse não foi o único depoimento do ex-campeão sobre o assunto. Horas depois, o russo voltou a defender o treinador espanhol, dessa vez, em inglês. Khabib repostou a publicação de despedida de Xabi para o Bayer Leverkusen, em maio de 2025, com a seguinte legenda:

— Não tem nada como lealdade. Um ano atrás, eles imploraram a ele. Agora, eles o demitem por causa de crianças mimadas. Xabi, você é o melhor.

Vale destacar que Khabib tem grande experiência no comando de uma equipe. Após o falecimento de seu pai, Abdulmanap Nurmagomedov, e sua aposentadoria dos octógonos, o lutador assumiu o papel de treinador do clã do Daguestão, que conta com grandes nomes em seu "plantel", como o duplo-campeão Islam Makhachev.