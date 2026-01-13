menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

UFC marca duas lutas entre brasileiras para primeiro evento de abril

Evento do UFC no dia 4 de abril tem seis brasileiros confirmados até agora

Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/01/2026
13:55
Tabatha Ricci lidera tropa brasileira no UFC Vegas do dia 4 de abril (Foto: Reprodução Instagram tabatha.ricci)
imagem cameraTabatha Ricci lidera tropa brasileira no UFC Vegas do dia 4 de abril (Foto: Reprodução Instagram tabatha.ricci)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Brasil tem duas lutas entre brasileiras confirmadas para o UFC em 4 de abril.
Tabatha Ricci enfrenta Virna Jandiroba e Melissa Gatto luta contra Dione Barbosa.
Jandiroba busca retomar vitórias após derrota para Mackenzie Dern, enquanto Ricci tenta entrar no top-5 do peso palha.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Brasil segue bombando no início de 2026 dentro do UFC. Nos últimos dias, a organização acertou mais dois combates entre atletas brasileiras, destaques entre as primeiras lutas confirmadass para o evento do dia 4 de abril, que acontece em Las Vegas. No peso palha, Tabatha Ricci enfrenta Virna Jandiroba, enquanto Melissa Gatto pega Dione Barbosa no peso mosca. O primeiro duelo foi informado pelo jornalista Léo Walker Guimarães, enquanto o segundo foi confirmado pela Ag. Fight.

continua após a publicidade

Relacionadas

Virna Jandiroba está vindo de derrota equilibrada em duelo pelo cinturão com a também brasileira Mackenzie Dern. As duas se enfrentaram no UFC 321 em uma das grandes lutas do ano passado. O novo revés diante de Dern, que já a havia superado em 2020, encerrou uma sequência de cinco triunfos consecutivos para ''Carcará'. 

Virna Jandiroba na pesagem do UFC 321 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC)
Virna Jandiroba na pesagem do UFC 321 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC)

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Ela tenta retornar à coluna das vitórias diante de Tabatha Ricci. Número oito do ranking peso palha, Ricci vem da maior vitória de sua carreira, quando nocauteou outra brasileira, a campeã mundial amadora Amanda Ribas no segundo assalto. Com um recorde no UFC de sete vitórias e três derrotas, Tabatha busca entrar no top-5 da categoria com uma vitória sobre Jandiroba.

continua após a publicidade

Assim como o duelo entre Ricci e Jandiroba, tanto Melissa quanto Dione vêm de lutas contra brasileiras. Gatto vem de vitória sobre Tamires Vidal, enquanto Barbosa acabou sendo superada por Karine Silva na decisão.

Dione enfrenta Melissa no UFC Vegas (Foto: Reprodução Twitter bigmarcel24)
Dione enfrenta Melissa no UFC Vegas (Foto: Reprodução Twitter bigmarcel24)

Melissa Gatto, que tem um cartel de nove vitórias, duas derrotas e dois empates, não luta desde maio de 2024. A brasileira sofreu com lesões neste período, mas está pronta para retornar e buscar entrar no ranking da categoria até 57kg.

continua após a publicidade

Para isso, ela terá que superar Dione Barbosa, que vem alternando vitórias e derrotas desde que assinou com o UFC, via Contender Series, em 2023. Até agora, 'The Witch'', tem duas vitórias e duas derrotas no Ultimate.  

Mais dois brasileiros em ação no UFC Vegas

Além das duas lutas entre brasileiras no dia 4 de abril, outros dois atletas brazucas estarão em ação no UFC Vegas. Alessandro Costa enfrenta Stewart Nicoll no peso mosca, enquanto Alice Pereira, a lutadora mais jovem da história do UFC, tenta seu primeiro triunfo na organização diante de Hailey Cowan em duelo válido pelo peso galo feminino.

Com as confirmações, o Brasil chega a 29 atletas com lutas confirmadas até agora em 2026 no UFC. O destaque fica para Amanda Nunes e Diego Lopes, que enfrentam os campeões Kayla Harrison e Alex Volkanovski, além de Charles Do Bronx, que busca o cinturão BMF em revanche com Max Holloway.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias