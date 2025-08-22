O brasileiro Johnny Walker venceu a balança na última quinta-feira (21) e confirmou a luta principal do UFC Xangai, contra o atleta da casa Zhang Mingyang. O carioca cravou a marca limite da categoria dos meio-pesados (93 kg), com 93,4 kg na balança, enquanto seu adversário pesou 92,9 kg.

Durante a cerimônia de pesagem, houveram alguns sustos, mas todos os 24 atletas atingiram a pesagem necessária para competir dentro de sua categoria. Além de Walker, o Brasil também conta com outro representante em Xangai, o paranaense Michel Pereiraque pesou 84,3 kg contra 83,9kg de seu adversário Kyle Daukaus.

Susto na pesagem

O ‘co-main event’ do UFC Xangai foi ameaçado durante a pesagem oficial. Rumores de um possível cancelamento surgiram devido a problemas no corte de peso de Brian Ortega, que subiu na balança e cravou 69,4 kg, bem acima do limite original dos pesos-penas (66 kg).

No entanto, o confronto foi mantido. Após negociação entre as partes, a luta foi negociada e promovida para um peso-combinado de 69,4 kg. O adversário de Ortega, Aljamain Sterling, aceitou as condições e também pesou a marca combinada. Mesmo sem ter que desidratar o corpo até 66 kg, Ortega pareceu bastante debilitado durante a encarada com ‘Aljo’, mas o combate está confirmado para o evento em Xangai.

Johnny Walker e Zhang Mingyang durante a pesagem para o UFC Xangai (Foto: Reprodução Instagram)

Card Principal - sábado (23), a partir das 7h (horário de Brasília)

Peso meio-pesado: Johnny Walker (BRA) vs. Zhang Mingyang (CHN)

Johnny Walker (BRA) vs. Zhang Mingyang (CHN) Peso combinado (69,4 kg): Brian Ortega (EUA) vs. Aljamain Sterling (EUA)

Brian Ortega (EUA) vs. Aljamain Sterling (EUA) Peso-pesado: Sergei Pavlovich (RUS) vs. Waldo Cortes-Acosta (DOM)

Sergei Pavlovich (RUS) vs. Waldo Cortes-Acosta (DOM) Peso-mosca: Sumudaerji (CHN) vs. Kevin Borjas (PER)

Sumudaerji (CHN) vs. Kevin Borjas (PER) Peso meio-médio: Taiyilake Nueraji (CHN) vs. Kiefer Crosbie (IRL)

Card Preliminar - sábado (23), a partir das 4h (horário de Brasília)