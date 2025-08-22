UFC Xangai: horário, onde assistir e brasileiros no card
Brasil têm dois representantes
- Matéria
- Mais Notícias
O UFC Xangai acontece na madrugada deste sábado (23), a partir das 4h (de Brasília), no Shanghai Indoor Stadium, na China. O Brasil terá dois representantes, Johnny Walker, no car principal, e Michael Pereira, no preliminar. As três primeiras lutas terão transmissão ao vivo pelo Youtube, Facebook e Tik Tok do UFC Fight Pass, o restante fica exclusivo para assinantes do UFC Fight Pass.
Relacionadas
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Johnny Walker enfrenta o chinês Mingyang Zhang, na luta principal válida pelo peso meio-pesado (93kg). O brasileiro, que está no Ultimate desde 2018, é conhecido por seu poder de nocaute e estilo "plástico" no octógono. Após superar nomes como Paul Craig e Anthony Smith, Walker agora busca uma vitória para voltar a figurar entre os dez melhores lutadores da divisão.
Do outro lado, Mingyang chega embalado por três vitórias consecutivas, que o levaram ao Top 15 da categoria. Com 19 triunfos na carreira, todos no primeiro round, o chinês tentará usar o apoio da torcida para confirmar sua boa fase e dar um passo decisivo rumo ao topo da divisão.
Card Principal - a partir das 7h (horário de Brasília)
- Peso meio-pesado: Johnny Walker (BRA) vs. Zhang Mingyang (CHN)
- Peso combinado (69,4 kg): Brian Ortega (EUA) vs. Aljamain Sterling (EUA)
- Peso-pesado: Sergei Pavlovich (RUS) vs. Waldo Cortes-Acosta (DOM)
- Peso-mosca: Sumudaerji (CHN) vs. Kevin Borjas (PER)
- Peso meio-médio: Taiyilake Nueraji (CHN) vs. Kiefer Crosbie (IRL)
Card Preliminar - a partir das 4h (horário de Brasília)
- Peso-leve: Maheshate Hayisaer (CHN) vs. Gauge Young (EUA)
- Peso-mosca: Charles Johnson (EUA) vs. Lone'er Kavanagh (ING)
- Peso-leve: Rong Zhu (CHN) vs. Austin Hubbard (EUA)
- Peso-médio: Michel Pereira (BRA) vs. Kyle Daukaus (EUA)
- Peso-pena: Yi Zha (CHN) vs. Westin Wilson (EUA)
- Peso-galo: Xiao Long (CHN) vs. Su Young You (KOR)
- Peso meio-pesado: Uran Satybaldiev (KGZ) vs. Diyar Nurgozhay (KAZ)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias