As expectativas para o card do UFC na Casa Branca seguem altas. Porém, o CEO da organização, Dana White, ainda não sabe se é possível contar com um dos maiores nomes que têm feito campanha para participar do histórico evento. Jon Jones ainda segue dando pesadelos ao dirigente, que admitiu não saber se pode contar com ele, por conta do seu histórico.

Em entrevista à Complex, White admitiu que uma luta de Jon Jones com Alex Poatan, nos meio-pesados, seria muito apelativa, mas disse que não sabe se irá casar o duelo devido ao passado do norte-americano.

— A luta sendo nos 93 kg (limite dos meio-pesados)? Sim, essa seria uma grande luta. Mas posso contar com o Jon Jones? Não dá para ter o Jon Jones fazendo alguma besteira ou desistindo da p*** da luta na Casa Branca — lamentou o chefão.

Atualmente, Alex Poatan é o atual campeão dos meio-pesados, mas já deixou claro seu desejo de enfrentar Jon Jones na divisão dos pesados. Jones, por sua vez, é tido como o melhor meio-pesado da história, mas fez suas últimas lutas nos pesados, sendo campeão também desta categoria.

A insistência de Dana White em ter a luta nos meio-pesados também pode inviabilizar o duelo, uma vez que Poatan está decidido a subir e Jones poderia ter dificuldades para cortar peso novamente.

Campeão duplo do UFC e problemático

Jon Jones quer voltar da aposentadoria no UFC da Casa Branca (Foto: Sarah Stier/AFP)

Campeão linear mais jovem da história do UFC, Jon Jones é tido por muitos como o melhor da história do MMA, algo que foi amplificado após ele subir aos pesos pesados e tornar-se campeão duplo. No seu currículo, estão vitórias épicas sobre os principais nomes dos meio-pesados dos últimos 15 anos. Porém, seu legado tem alguns asteriscos, relacionados a problemas com o doping, além de ter sido preso em mais de uma ocasião.

O americano também já foi acusado de violência doméstica, além de ter tido problemas com drogas e bebidas no passado. Porém, dentro do octógono, ele só teve uma derrota em mais de 30 lutas profissionais. O revés se deu por conta de um golpe ilegal que Jon soltou quando estava dominando Matt Hammill, antes de se tornar campeão meio-pesado. Muitos fãs e analistas, portanto, consideram que Jones nunca perdeu, adicionando ao seu extenso legado no MMA.