Lutas

Diego Lopes admite trilogia com Volkanovski em caso de vitória no UFC 325

Brasileiro terá chance de se vingar de Alex Volkanovski pelo título do UFC

Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/01/2026
14:40
alexander-volkanoviski-diego-lopes-ufc-314
imagem cameraAlexander Volkanovski e Diego Lopes em encarada no UFC (Foto: Reprodução/Instagram)
Diego Lopes enfrenta Alex Volkanovski no UFC 325 em 31 de janeiro.
Lopes busca vingança após derrota anterior e fala sobre uma trilogia.
Volkanovski considera aposentadoria se perder de forma avassaladora.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O brasileiro Diego Lopes terá mais uma oportunidade de se tornar campeão do UFC no próximo dia 31 de janeiro, quando enfrenta Alex Volkanovski na luta principal do UFC 325. Para Lopes, a luta também vale pela vingança, uma vez que o australiano venceu o primeiro duelo entre os dois, pelo então título vago dos penas. 

Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Assim como Alex lhe deu a chance da revanche, Diego admite que, em caso de sua vitória no UFC 325, a ''gentileza'' será retribuída com a oferta de uma trilogia.

— Confiem em mim, eu aceito todas as lutas. Se o UFC quiser casar mais uma luta, a trilogia, com o Volkanovski, eu aceito. Luto contra o Volka de novo. Não diria não, pois Volkanovski é uma lenda. Merece tudo de melhor. Mas quero uma revanche com Movsar (Evloev). Lutar com Lerone Murphy também está nos planos — comentou o brasileiro, em entrevista ao canal britânico TNT Sports.

No UFC 325, Diego Lopes (dir) fará revanche com Volkanovski (esq) (Foto: Reprodução Instagram Alex Volkanovski)
'Lenda' do UFC, Volkanovski fala em aposentadoria

A trilogia, porém, pode nem acontecer. Recentemente, o próprio Volkanovski fez uma revelação bombástica. Em entrevista ao jornalista Ariel Helwani, o australiano falou abertamente sobre aposentadoria pela primeira vez e admitiu que poderia pendurar as luvas, caso Diego Lopes o vencesse de forma avassaladora.

— Não sei de onde vieram os rumores de aposentadoria iminente. Quantas lutas eu ainda tenho? Se eu perder feio para Lopes irei voltar? Não. Mas isso não faz parte dos meus planos. A não ser que as coisas saiam da pior forma possível, eu planejo voltar a lutar (depois do UFC 325). Houve alguns burburinhos após minha última luta sobre quantas lutas eu ainda teria para fazer. Nunca se sabe. Mas assim que eu comecei a treinar, já me animei. Não posso prometer três ou quatro anos, mas não acho que vá me aposentar depois dessa.

Brasileiros em ação na Austrália

Além de Diego Lopes, o UFC 325, que acontece em Sydney, na Austrália, no dia 31 de janeiro, terá mais dois brasileiros em ação.

No card principal, Maurício Ruffy busca se recuperar da derrota para Benoit St. Denis e enfrenta o perigoso Rafael Fiziev, do Azerbaijão, enquanto Tallison Teixeira mede forças com o astro da casa Tai Tuivasa, no peso pesado.

