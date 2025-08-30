UFC tem 11 divisões de peso, mais da metade dos cinturões em jogo.

Seis títulos em disputa em três eventos até novembro.

Os anúncios da última quinta-feira continuam a reverberar no mundo das lutas, que já está esperando grandes combates como a revanche de Alex Poatan contra Magomed Ankalaev no UFC 320. Após o presidente do UFC Dana White confirmar três duelos pelos títulos acontecendo nos próximos meses, o número de lutas de cinturão dobrou.

Entre outubro e novembro, o Ultimate colocará nada menos do que seis títulos em disputa em três mega eventos - dois nos Estados Unidos e um em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

É bom lembrar que o UFC tem 11 divisões de peso entre homens e mulheres, ou seja, mais da metade dos cinturões serão colocados em jogo nos próximos meses.

Chance de revanche para Poatan

Tudo começa no dia 4 de Outubro, quando o UFC retorna a Abu Dhabi para duas disputas de título. Na luta principal, o russo Magomed Ankalaev tenta impedir a revanche de Alex Poatan, que perdeu o título na última rodada justamente para Ankalaev.

No segundo combate mais importante da noite, Merab Dvalishivili busca a terceira defesa do seu título peso galo ao enfrentar Cory Sandhagen.

Para além de Poatan, garantia de título para o Brasil

Jandiroba vs Dern - duelo de brasileras no UFC (Foto: Reprodução Instagram UFC)

No dia 25 de outubro, o Brasil terá a garantia de uma nova campeã, independente do resultado da luta de Poatan no UFC 320. As brasileiras Virna Jandiroba e Mackenzie Dern se enfrentam pelo título vago do peso palha, já que a ex-campeã Weili Zhang se aventurará na divisão de cima.

Na luta principal do UFC 321, que ocorre em Las Vegas, nos Estados Unidos, o campeão peso pesado Tom Aspinall defende a cinta contra o francês Cyril Gane.

Novos reinados à vista?

Makhachev tentará segundo título no UFC (Foto: Reprodução Instagram UFC)

No UFC 322, que ocorre em Nova York, no dia 15 de novembro, dois ex-campeões vão se aventurar em divisões mais pesadas em busca de um novo reinado.

Antigo dono do cinturão peso leve, Islam Makhachev enfrenta o atual dono da divisão meio-médio Jack Della Maddalena, enquanto Weili Zhang sobe para o peso mosca para tentar destronar Valentina Shevchenko.

Veja os próximos combates válidos por cinturões no UFC:

UFC 320 - 4 de outubro

Peso meio-pesado: Magomed Ankalaev (c) x Alex Pereira

Peso galo: Merab Dvalishvili (c) x Cory Sandhagen

UFC 321 - 25 de outubro

Peso palha: Virna Jandiroba x Mackenzie Dern

Peso pesado: Tom Aspinall (c) x Cyril Gane

UFC 322 - 15 de novembro

Peso meio-médio: Jack Della Maddalena (c) x Islam Makhachev

Peso mosca: Valentina Shevchenko (c) x Weili Zhang