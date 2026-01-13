A brasileira Amanda Nunes está perto de retornar da aposentadoria e vai buscar seu terceiro reinado apenas no peso galo do UFC, no dia 24 de janeiro. No UFC 324, ela enfrenta a ex-companheira de equipe Kayla Harrison, atual dona do cinturão. E a ex-campeã alfinetou a americana ao comentar que o peso galo era a ''sua divisão''.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Em entrevista ao Paramount Plus, Amanda falou sobre uma variedade de assuntos, incluindo seu retorno para ''ajudar'' a divisão peso galo feminina do UFC, além de dar mais detalhes sobre a saída do seu time, a American Top Team, motivada pela competitividade com Kayla.

— Sempre que eu ia para a academia treinar, ela estava lá, mas nunca foi estranho estar no mesmo espaço. Mas ela começou a falar de mim, me desafiando, mas ao mesmo tempo estando na academia tentando ser minha companheira de equipe. Neste momento, eu comecei a me afastar um pouco dela. Esse é o tipo de desafio que eu gosto, mas você não está aqui para mim e esse não é o jeito que gosto de fazer as coisas. Se você está me desafiando e quer lutar comigo, não é para você estar no mesmo tatame que eu, dividindo os mesmos treinadores. Se eu vou lutar com você, então você tem que sair. Na época, ela nem estava no UFC, mas eu sabia que era possível — detalhou a Leoa, que acabou tomando a iniciativa de deixar a American Top Team e formou seu próprio time.

continua após a publicidade

Amanda enfrenta Kayla no UFC 324 (Foto: Reprodução Instagram Amanda_Leoa)

Amanda promete revitalizar o peso galo do UFC

Além de falar sobre Kayla Harrison, Amanda Nunes ainda alfinetou o restante da divisão, argumentando que não há nada demais acontecendo dentro do peso galo feminino do UFC. A brasileira diz que seu retorno às competições se dá também para ajudar a categoria.

— Ninguém tem feito nada demais com a minha divisão, então tenho que voltar e fazer a minha divisão ser maravilhosa novamente. Elas estão todas contra mim, então eu olho para todas as lutadoras da categoria como minhas oponentes também. Eu gosto do desafio que isso me traz.