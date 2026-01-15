Após o UFC confirmar que Kayla Harrison se machucou e não enfrentará Amanda Nunes no UFC 324, a própria americana quebrou o silêncio sobre sua lesão. Através de suas redes sociais, Kayla postou um vídeo explicando o problema e se emocionou ao falar do adiamento da luta com Amanda, inclusive pedindo desculpas à brasileira.

— Olá, pessoal, gostaria de atualizá-los do meu lado. É muito difícil. Eu precisei fazer uma cirurgia no meu pescoço aqui em Nova York com um médico especializado. Após isso, terei que remarcar a luta, obviamente. Eu queria dizer que sinto muito. Desculpe, Amanda. Eu estava muito animada para essa luta, então quero agradecer a todos. Obrigado ao UFC por tomar conta de mim, aos médicos e aos times que cuidaram de mim.

Na última quarta-feira, o jornal Eagle Tribune publicou que Kayla teve uma piora substancial em sua hérnia de disco perto do pescoço e precisou ser operada. A luta com Amanda Nunes, então, foi adiada e deve acontecer apenas nos próximos seis meses. O UFC, por sua vez, confirmou o adiamento da luta, mas não deu mais detalhes do problema de Kayla ou do seu período de recuperação, afirmando, apenas, que a luta seria remarcada.

Com a retirada de Kayla Harrison x Amanda Nunes do UFC 324, o novo co-main event fica por conta da luta peso galo entre Song Yadong e o ex-campeão Sean O'Malley. A luta principal segue sendo entre Justin Gaethje e Paddy Pimblett, pelo cinturão interino dos leves.

Norma Dumont tenta convencer UFC a lhe dar chance

Norma vem de vitória sobre Ketlen Vieira no UFC (Foto: Reprodução: Chris Unger / Zuffa LLC / UFC)

Horas após a notícia da saída de Kayla Harrison do UFC 324 correr o mundo, a brasileira Norma Dumont se prontificou a substituir a americana e enfrentar a compatriota Amanda Nunes.

— Fala, galera. Ó, acabei de saber que a luta da Amanda e da Kayla caiu, e já avisei o UFC que eu já deixei o peso baixo, porque eu sabia que tinha essa possibilidade de acontecer. Eu estou treinando, eu estou bem. Já avisei a eles que estou disponível pra lutar daqui a 10 dias, daqui a um mês, daqui a dois ou três. Para mim, está certo. O que o UFC decidir é o que a gente vai fazer, tá bom? E é isso. Agora é só aguardar, e quem sabe em breve a gente tem luta pelo cinturão interino contra a Amanda. Eu acho que vai ser incrível — disse Dumont.