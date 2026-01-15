No meio do furacão que foi a saída de Amanda Nunes do UFC 324, o Ultimate resolveu atualizar os fãs em relação a um outro grande evento. Na última quarta-feira, a organização anunciou o card completo do UFC 326, que ocorre no dia 7 de março, em Las Vegas. O destaque fica para o Brasil, que terá sete competidores, liderados por Charles Do Bronx.

O ex-campeão peso leve do UFC busca tomar o cinturão BMF de Max Holloway na luta principal do evento e se vingar da derrota sofrida para o havaiano em 2015. E, dependendo de como os principais lutadores do peso leve atuarem nos próximos meses, esta pode virar uma luta eliminatória para o cinturão da categoria até 70kg.

Caio Borralho tenta voltar às vitórias no UFC 326 (Foto: Reprodução Instagram UFC)

Na segunda luta mais importante da noite, mais um brasileiro de renome em ação. Caio Borralho busca se recuperar de sua primeira derrota no UFC ao enfrentar o holandês Reinier De Ridder, que já foi campeão do evento asiático ONE e também vem de revés no Ultimate.

Ainda no card principal, Renato Moicano enfrenta Brian Ortega, na estreia oficial do americano no peso leve, depois de diversos problemas para bater o limite do peso pena. Vindo de duas derrotas consecutivas, Moicano busca se manter relevante dentro do ranking até 70kg e seguir sonhando com outra chance pelo cinturão.

O duelo entre os brasileiros Brunno Hulk e Gregory Robocop abrirá a porção principal do UFC 326. Esta também é uma revanche para Robocop, já que na primeira luta entre os dois, Hulk levou a melhor por nocaute.

Mais dois brasileiros nas preliminares do UFC 326

Além do ex-campeão peso galo Cody Garbrandt, o card preliminar do UFC 326 terá a presença de dois brasileiros: Rodolfo Bellato e Rafael Tobias.

Fazendo sua estreia no UFC após grande performance no Contender Series, Rafael ''Bipolar'' tentará estender sua sequência de vitórias para sete quando enfrentar o cazaque Diyar Nurgozhay.

Já Bellato busca sua segunda vitória no UFC diante de Luke Fernandez. Curiosamente, o cartel do brasileiro no Ultimate atualmente é de 1-1-1 (1 NC), ou seja, uma vitória uma derrota, um empate e uma luta sem resultado (No Contest).

CARD DO UFC 326 - 7 de março - Las Vegas (EUA)

CARD PRINCIPAL

Peso leve: Charles Do Bronx x Max Holloway (EUA) - luta principal

Peso médio: Caio Borralho x Reinier De Ridder (Holanda)

Peso leve: Renato Moicano x Brian Ortega (EUA)

Peso galo: Rob Font (EUA) x Raul Rosas Jr (EUA)

Peso médio: Brunno Hulk x Gregory Robocop

CARD PRELIMINAR

Peso mosca: Cody Durden (EUA) x Nyamjargal Tumendemberel (Mongólia)

Peso galo: Cody Garbrandt (EUA) x Long Xiao (China)

Peso meio-pesado: Rafael Tobias x Diyar Nurgozhay (Cazaquistão)

Peso mosca: Sumudaerji (China) x Jesus Aguilar (México)

Peso médio: Dusko Todorovic (Sérvia) x Donte Johnson (EUA)

Peso meio-pesado: Rodolfo Bellato x Luke Fernandez (EUA)

Peso pena: Gastón Bolaños (Peru) x Joo Sang Yoo (Coreia do Sul)