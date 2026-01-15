Com Charles Do Bronx e seis brasileiros, UFC 326 tem card divulgado
UFC 326 acontece no dia 7 de março e terá sete brasileiros no card
- Matéria
- Mais Notícias
No meio do furacão que foi a saída de Amanda Nunes do UFC 324, o Ultimate resolveu atualizar os fãs em relação a um outro grande evento. Na última quarta-feira, a organização anunciou o card completo do UFC 326, que ocorre no dia 7 de março, em Las Vegas. O destaque fica para o Brasil, que terá sete competidores, liderados por Charles Do Bronx.
Relacionadas
➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
O ex-campeão peso leve do UFC busca tomar o cinturão BMF de Max Holloway na luta principal do evento e se vingar da derrota sofrida para o havaiano em 2015. E, dependendo de como os principais lutadores do peso leve atuarem nos próximos meses, esta pode virar uma luta eliminatória para o cinturão da categoria até 70kg.
Na segunda luta mais importante da noite, mais um brasileiro de renome em ação. Caio Borralho busca se recuperar de sua primeira derrota no UFC ao enfrentar o holandês Reinier De Ridder, que já foi campeão do evento asiático ONE e também vem de revés no Ultimate.
Ainda no card principal, Renato Moicano enfrenta Brian Ortega, na estreia oficial do americano no peso leve, depois de diversos problemas para bater o limite do peso pena. Vindo de duas derrotas consecutivas, Moicano busca se manter relevante dentro do ranking até 70kg e seguir sonhando com outra chance pelo cinturão.
O duelo entre os brasileiros Brunno Hulk e Gregory Robocop abrirá a porção principal do UFC 326. Esta também é uma revanche para Robocop, já que na primeira luta entre os dois, Hulk levou a melhor por nocaute.
Mais dois brasileiros nas preliminares do UFC 326
Além do ex-campeão peso galo Cody Garbrandt, o card preliminar do UFC 326 terá a presença de dois brasileiros: Rodolfo Bellato e Rafael Tobias.
Fazendo sua estreia no UFC após grande performance no Contender Series, Rafael ''Bipolar'' tentará estender sua sequência de vitórias para sete quando enfrentar o cazaque Diyar Nurgozhay.
Já Bellato busca sua segunda vitória no UFC diante de Luke Fernandez. Curiosamente, o cartel do brasileiro no Ultimate atualmente é de 1-1-1 (1 NC), ou seja, uma vitória uma derrota, um empate e uma luta sem resultado (No Contest).
CARD DO UFC 326 - 7 de março - Las Vegas (EUA)
CARD PRINCIPAL
Peso leve: Charles Do Bronx x Max Holloway (EUA) - luta principal
Peso médio: Caio Borralho x Reinier De Ridder (Holanda)
Peso leve: Renato Moicano x Brian Ortega (EUA)
Peso galo: Rob Font (EUA) x Raul Rosas Jr (EUA)
Peso médio: Brunno Hulk x Gregory Robocop
CARD PRELIMINAR
Peso mosca: Cody Durden (EUA) x Nyamjargal Tumendemberel (Mongólia)
Peso galo: Cody Garbrandt (EUA) x Long Xiao (China)
Peso meio-pesado: Rafael Tobias x Diyar Nurgozhay (Cazaquistão)
Peso mosca: Sumudaerji (China) x Jesus Aguilar (México)
Peso médio: Dusko Todorovic (Sérvia) x Donte Johnson (EUA)
Peso meio-pesado: Rodolfo Bellato x Luke Fernandez (EUA)
Peso pena: Gastón Bolaños (Peru) x Joo Sang Yoo (Coreia do Sul)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias