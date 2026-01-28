Mesmo campeã, Mackenzie Dern vê Zhang como desafio inevitável no UFC
Brasileira quer vencer ex-campeã do UFC e calar a boca de críticos
- Matéria
- Mais Notícias
A brasileira Mackenzie Dern conquistou o cinturão peso palha do UFC, mas a sombra da ex-campeã Weili Zhang segue inundando a divisão. Isso porque a chinesa não perdeu o título no octógono, mas escolheu deixá-lo vago em busca de uma oportunidade pela coroa da categoria de cima. Após a derrota para Shevchenko, porém, fãs têm pressionado Zhang a descer a desafiar Dern.
Relacionadas
➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
A própria Mackenzie, que fez história como a primeira mulher a vencer o ADCC (tido como Olimpíadas do grappling), um Mundial de jiu-jitsu na faixa preta e um título do UFC, acredita que chegou a hora de enfrentar a ex-campeã chinesa.
Em entrevista ao site MMA Junkie, Dern declarou que não sente necessidade de vencer Weili para se qualificar como campeã de fato, mas acredita que essa é uma luta necessária para os fãs.
— Eu acho que há algumas garotas que podem surgir, dependendo do calendário de lutas, mas a Weili é, sem dúvidas, uma forte candidata. Eu não sinto necessidade de enfrentá-la, mas acho que os fãs querem realmente ver essa luta, entende o que quero dizer?
Porém, Mackenzie admite que seria interessante ter a oportunidade de vencer Zhang, justamente para que ela possa ''legitimar'' o seu próprio reinado até 52kg no UFC.
Para a brasileira, vencer Weili seria um ''cala a boca'' àqueles que julgam que ela só virou campeã pois a chinesa abdicou do cinturão em busca de novos desafios.
— Se ela quisesse se aposentar hoje, ela poderia, pois já conquistou muita coisa. Então não quero me pressionar e dizer que preciso dessa luta, mas seria realmente satisfatório vencê-la solidificar para quem quer que tenha dúvidas de que sou a campeã de verdade e que isso não foi fácil.
Vida de campeã do UFC
Apesar da especulação, ainda não há nada oficial com relação à próxima luta de Mackenzie, que está em compasso de espera e segue aproveitando a vida de campeã.
Após a sua participação na premiação do Globo de Ouro, a brasileira foi convidada especial do UFC 324, onde esteve nos bastidores, comemorando a vitória de Natália Silva, junto a Amanda Nunes, outra lenda do MMA feminino brasileiro e mundial.
Weili Zhang, enquanto isso, segue analisando se permanece no peso mosca e tenta outra chance contra a campeã Valentina Shevchenko ou se retorna ao peso palha. Caso escolha o retorno à antiga divisão, o duelo com Dern se torna inevitável.
+Aposte no UFC 325
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias