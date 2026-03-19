Santos anuncia demissão do técnico Juan Pablo Vojvoda

Após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, nesta quarta-feira (18), o Santos anunciou a demissão do técnico Juan Pablo Vojvoda.

A demissão foi anunciada pelo gerente de comunicação, Wagner Vilaron, sob a justificativa de que o diretor executivo, Alexandre Mattos, está suspenso pelo TJD, enquanto o presidente do clube, Marcelo Teixeira, está em viagem para o Paraguai, local do sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

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O argentino já vinha balançando no cargo desde o duelo diante do Mirassol, mas ganhou uma sobrevida após o empate por 2 a 2 contra a equipe do interior de São Paulo. Na sequência, também empatou por 1 a 1 com o Corinthians e seguiu pressionado.

No apito final da partida contra o Colorado, na noite deste domingo (18), houve muitos protestos da torcida, direcionados ao treinador, ao elenco como um todo, além de xingamentos ao presidente Marcelo Teixeira e ao diretor executivo Alexandre Mattos.

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O treinador foi anunciado em agosto do ano passado, após a demissão de Cléber Xavier, que deixou o comando da equipe depois da goleada por 6 a 0 sofrida diante do Vasco, no Morumbi. Vojvoda tinha contrato com o Peixe até o final deste ano, quando se encerra a gestão do presidente Marcelo Teixeira.

Na ocasião, a diretoria buscou um treinador com perfil experiente, exigente e capaz de trabalhar em sintonia com Neymar, extraindo o melhor do camisa 10 e de todo o elenco, sem criar atritos desnecessários. Internamente, funcionários do CT Rei Pelé consideravam o trabalho de Vojvoda e de sua comissão profissional, com um ambiente positivo no dia a dia do clube.

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Nota oficial:

O Santos FC comunica a saída do técnico Juan Pablo Vojvoda e dos membros de sua comissão técnica. O Clube agradece os serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira.

Vojvoda durante treino do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

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Vojvoda no Santos:

33 jogos

10V - 13E - 10D

43.4% aproveitamento

47 gols marcados

40 gols sofridos