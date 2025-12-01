A volta de Alex "Poatan" Pereira aos octógonos ainda não foi confirmada pelo UFC. Apesar disso, o brasileiro já está focado nos treinos em preparação a subida de categoria – dos meio-pesados aos pesados. Em vídeo nas redes sociais, o campeão apareceu nocauteando um dos parceiros de equipe.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

O incidente aconteceu durante um sessão de sparring entre Poatan e outro lutador, que aparenta ser peso-pesado. Enquanto o adversário tentava responder, o brasileiro concluia uma forte sequência de ganchos antes do golpe final. Com um cruzado de esquerda, Alex apagou o companheiro de treino.

Assista ao vídeo de Poatan no treino

A expectativa de Poatan é enfrentar Jon Jones em sua próxima luta no UFC. Com o aval do norte-americano, o atual campeão dos meio-pesados promove uma das maiores lutas da história do MMA. A primeira vez que o brasileiro desafiou Bones foi após reconquistar o cinturão no UFC 320, no dia 4 de outubro, contra Magomed Ankalaev.

continua após a publicidade

Ankalaev perdeu para Poatan no UFC 320 (Foto: Reprodução Twitter UFC)

➡️ UFC apaga anúncio sobre Charles do Bronx e gera dúvidas nas redes; entenda

Alex Poatan é confirmado em evento do UFC

Ainda em comemoração pelo cinturão no UFC 320, Alex Pereira volta a ser confirmado em evento do Ultimate nesta quarta-feira (26). O campeão do peso meio-pesado será uma das estrelas no painel, que acontecerá, no dia 6 de dezembro, na CCXP. Além do astro, outras estrelas do MMA marcarão presença.

Os fãs, que garantiram o ingresso para o evento, poderão assistir à grandes estrelas do UFC no Brasil. Entre os convidados, destaca-se o campeão do meio-pesado Alex Poatan. Assim como os lutadores Caio Borralho, Bruna Brasil, Carlos Prates e Jean Silva, e o apresentador André Azevedo.