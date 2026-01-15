A ex-campeã do UFC Amanda Nunes ficou sem adversária para o seu retorno às competições, mas segue sendo desafiada. Após Kayla Harrison se retirar do duelo que aconteceria com Amanda no UFC 324, uma fila de atletas de calibre se formou para substituir a americana e desafiar a ''Leoa''. Após Norma Dumont pedir a luta, um dos maiores nomes do boxe mundial também levantou a mão.

Amanda Serrano, campeã unificada (possui cinturões nas quatro principais organizações do esporte) do peso pena no boxe, avisou que adoraria se testar contra a brasileira no UFC. Além dos cinturões no peso pena (que tem limite menor ao peso galo do MMA — 57,15kg contra 61,23kg), a porto-riquenha tem o recorde do Guiness por ser a lutadora com títulos em maior número de divisões na história do boxe: no total, Serrano tem nove cinturões em sete divisões diferentes.

Vinda recentemente de vitória no boxe, Amanda, que defendeu todos os seus títulos diante de Reina Tellez, no dia 3 de janeiro, também mandou um recado para Kayla Harrison.

— Se o UFC e a Amanda Nunes estiverem pensando em uma substituta para Kayla Harrison, eu adoraria pegar este desafio pois ainda estou em forma de luta. Espero que a campeã se recupere bem.

Amanda Nunes está cheia de moral no UFC (Foto: Reprodução Instagram Amanda_Leoa)

Campeã de boxe pode chegar ao UFC com experiência

Ao contrário da maioria dos atletas que se mudam repentinamente para uma outra disciplina, Serrano tem alguma experiência no MMA. Em adição às 52 lutas profissionais de boxe (47 vitórias, 4 derrotas e 1 empate), ela também fez três lutas de MMA, vencendo duas e empatando uma.

Apesar de saber que o duelo com Amanda pode não se materializar, a porto-riquenha fez questão de esclarecer que o desafio que fez não era um desrespeito à ex-campeã do UFC, a quem Serrano chamou de ''maior lutador de MMA de todos os tempos''.

— Nenhum desrespeito com relação à Amanda. Acho que ela é a melhor de todos os tempos no MMA. Eu também sei que ela tem um boxe fantástico e adora usá-lo. Eu já competi no MMA e também no jiu-jitsu. Todos que já competiram nessas modalidades têm o sonho de lutar no UFC e eu não sou diferente. Meu sobrinho é capitão do time de wrestling dele e eu treino junto a eles algumas vezes na semana. Eu também adoro chutar, então nunca parei de praticar isso. Muito respeito à Leoa — esclareceu.