menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Supercampeã mundial de boxe desafia Amanda Nunes para o UFC 324

Recordista do Guinness Amanda Serrano quer se testar contra Amanda no UFC

Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/01/2026
12:58
Atualizado há 2 minutos
Amanda Serrano quer xará no UFC 324 (Foto: Reprodução Instagram serranosisters)
imagem cameraAmanda Serrano quer xará no UFC 324 (Foto: Reprodução Instagram serranosisters)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Amanda Nunes enfrenta dificuldades para encontrar adversário após a desistência de Kayla Harrison.
Norma Dumont e Amanda Serrano se ofereceram como desafiantes.
Serrano é campeã unificada do boxe com nove cinturões em sete divisões.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A ex-campeã do UFC Amanda Nunes ficou sem adversária para o seu retorno às competições, mas segue sendo desafiada. Após Kayla Harrison se retirar do duelo que aconteceria com Amanda no UFC 324, uma fila de atletas de calibre se formou para substituir a americana e desafiar a ''Leoa''. Após Norma Dumont pedir a luta, um dos maiores nomes do boxe mundial também levantou a mão. 

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Amanda Serrano, campeã unificada (possui cinturões nas quatro principais organizações do esporte) do peso pena no boxe, avisou que adoraria se testar contra a brasileira no UFC. Além dos cinturões no peso pena (que tem limite menor ao peso galo do MMA — 57,15kg contra 61,23kg), a porto-riquenha tem o recorde do Guiness por ser a lutadora com títulos em maior número de divisões na história do boxe: no total, Serrano tem nove cinturões em sete divisões diferentes.  

Vinda recentemente de vitória no boxe, Amanda, que defendeu todos os seus títulos diante de Reina Tellez, no dia 3 de janeiro, também mandou um recado para Kayla Harrison.

continua após a publicidade

— Se o UFC e a Amanda Nunes estiverem pensando em uma substituta para Kayla Harrison, eu adoraria pegar este desafio pois ainda estou em forma de luta. Espero que a campeã se recupere bem.

Amanda Nunes está cheia de moral no UFC (Foto: Reprodução Instagram Amanda_Leoa)
Amanda Nunes está cheia de moral no UFC (Foto: Reprodução Instagram Amanda_Leoa)

Campeã de boxe pode chegar ao UFC com experiência

Ao contrário da maioria dos atletas que se mudam repentinamente para uma outra disciplina, Serrano tem alguma experiência no MMA. Em adição às 52 lutas profissionais de boxe (47 vitórias, 4 derrotas e 1 empate), ela também fez três lutas de MMA, vencendo duas e empatando uma.

continua após a publicidade

Apesar de saber que o duelo com Amanda pode não se materializar, a porto-riquenha fez questão de esclarecer que o desafio que fez não era um desrespeito à ex-campeã do UFC, a quem Serrano chamou de ''maior lutador de MMA de todos os tempos''.

— Nenhum desrespeito com relação à Amanda. Acho que ela é a melhor de todos os tempos no MMA. Eu também sei que ela tem um boxe fantástico e adora usá-lo. Eu já competi no MMA e também no jiu-jitsu. Todos que já competiram nessas modalidades têm o sonho de lutar no UFC e eu não sou diferente. Meu sobrinho é capitão do time de wrestling dele e eu treino junto a eles algumas vezes na semana. Eu também adoro chutar, então nunca parei de praticar isso. Muito respeito à Leoa — esclareceu.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias