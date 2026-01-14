O relacionamento entre o UFC e a Meta, empresa fundada por Mark Zuckerberg e dona do Instagram, segue se intensificando. Após Dana White, CEO do Ultimate, ser integrado ao conselho administrativo da empresa, a Meta agora adquiriu os naming rights do UFC Apex, a arena em que o UFC organiza eventos menores, além de shows de jiu-jitsu e o Contender Series.

O anúncio foi feito pelo próprio Dana White, que também falou sobre a integração do Zuffa Boxing, projeto recente da TKO Holdings (dona do UFC) focado no boxe. A nova organização também fará seus eventos na agora Meta Apex. O contrato de naming rights tem cinco anos de duração e os valores não foram divulgados inicialmente.

A Meta foi fundada em 2008 por Mark Zuckerberg e outros empresários, entre eles o brasileiro Eduardo Saverin. Inicialmente, o Facebook foi o carro-chefe da empresa, mas Zuck, como é conhecido o principal rosto da organização, adquiriu, ao longo dos anos, o Instagram e o WhatsApp, além de ter criado o Threads e do Messenger.

Paixão de Zuckerberg por MMA e UFC aproximou as empresas

A aproximação entre UFC e Meta é antiga e vem da paixão que Zuckerberg adquiriu pelo MMA e pelas artes marciais, além de uma mudança de direcionamento estrutural da própria empresa. Zuck começou a treinar jiu-jitsu há alguns anos com Dave Camarillo e logo se apaixonou também pelo UFC.

Aos poucos, o bilionário começou a aparecer em eventos do Ultimate e entrou em negócio com Dana White, nomeando-o como parte do conselho administrativo da Meta. O empresário também usou sua amizade com o CEO para começar a treinar com atletas do UFC, como Max Holloway, Merab Dvalishvili, Justin Gaethje e até mesmo Alex Poatan.

continua após a publicidade

Recentemente, Zuckerberg fez até parte do time que auxiliou o campeão peso pena Alexander Volkanovski, sendo parte do corner do australiano e ajudando-o entre os rounds de uma de suas lutas.