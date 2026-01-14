Atual dono do cinturão peso pena do UFC, Alexander Volkanovski já tem seus próximos passos mapeados, mas admite que o brasileiro Diego Lopes, seu próximo adversário, pode botar tudo a perder. Os dois se enfrentam na luta principal do UFC 325 no dia 31 de janeiro e Volkanovski declarou que, caso perca de forma ''muito feia'' para Lopes, irá pendurar as luvas.

Em entrevista ao jornalista Ariel Helwani, Volka afastou rumores de aposentadoria certa após o UFC 325, declarou que tem um plano para os próximos passos de sua carreira, mas admitiu que um revés avassalador para o brasileiro, iria atrapalhá-lo.

— Não sei de onde vieram os rumores de aposentadoria iminente. Quantas lutas eu ainda tenho? Se eu perder feio para Lopes irei voltar? Não. Mas isso não faz parte dos meus planos. A não ser que as coisas saiam da pior forma possível, eu planejo voltar a lutar (depois do UFC 325). Houve alguns burburinhos após minha última luta sobre quantas lutas eu ainda teria para fazer. Nunca se sabe. Mas assim que eu comecei a treinar, já me animei. Não posso prometer três ou quatro anos, mas não acho que vá me aposentar depois dessa.

Sem surpresa com revanche no UFC

No UFC 325, Diego Lopes (dir) fará revanche com Volkanovski (esq) (Foto: Reprodução Instagram Alex Volkanovski)

Apesar de nomes como Lerone Murphy e Movsar Evloev com chances de desafiá-lo pelo cinturão, Volkanovski disse que não ficou surpreso com Diego Lopes sendo escolhido novamente — os dois se enfrentaram no ano passado pelo título vago e Alex levou a melhor por decisão.

Porém, o campeão admite que preferia lutar contra Murphy ou Evloev, que são lutadores invictos. E ele espera ter essa oportunidade após o duelo contra Diego Lopes.

continua após a publicidade

— Eu luto contra qualquer um. Quem quer que seja. Quando me disseram que seria o Lopes, não fiquei muito surpreso. Obviamente, eu preferia enfrentar um dos dois invictos, mas ainda acho que será uma luta animada. Caso Murphy e Evloev lutem entre si, enfrentarei o vencedor com o maior prazer.