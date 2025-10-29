Sem Popó e com Davi Brito, Fight Music Show chega à sétima edição

O Fight Music Show (FMS), evento que une o mundo das lutas com o universo das celebridades, terá sua sétima edição neste sábado (1), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Sem Acelino "Popó" Freitas, que anunciou aposentadoria após briga generalizada no Spaten Fight Night, a luta principal será disputada entre Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil, e Sacha Bali, campeão de A Fazenda.

Realizado desde 2022, o Fight Music Show reúne ex-lutadores, lutadores profissionais, influenciadores e famosos, em um evento de boxe com regras específicas. Supervisionado pelo Conselho Nacional de Boxe (CNB), os combates são adaptados para preservar a integridade física dos participantes. Equipamentos de proteção podem ser reforçados e a duração das lutas ajustada, sendo comum que combates envolvendo lutadores amadores tenham até doze minutos de duração, com seis rounds de dois minutos.

Duelo de realities

A luta principal do Fight Music Show 7 aconteceria entre Popó e o ex-BBB Diego Alemão. Porém, após passar por cirurgia e anunciar aposentadoria devido à confusão generalizada no Spaten Fight Night, o consagrado boxeador baiano se retirou do evento e a luta foi cancelada.

Assim, o combate principal da noite colocará frente a frente dois ex-participantes de reality show: o vencedor do BBB 24, Davi Brito, e o vencedor de A Fazenda 16, Sacha Bali. Os dois têm utilizado as redes sociais para mostrar a preparação para o evento.

Além dos famosos, o evento ainda conta com nomes consagrados no esporte brasileiro, como é o caso de Esquiva Falcão, primeiro boxeador brasileiro a conquistar uma medalha olímpica na modalidade, nos Jogos de Londres 2012. Rogério Minotouro, um dos principais nomes do MMA, também integrará o card do FMS 7.

Minotouro, durante o Fight Music Show 6 (Foto: Jhony Inácio/ @jhonyfotoesportiva)

Veja o card completo do Fight Music Show 7

Davi Brito x Sacha Bali

Esquiva Falcão x Binho de Jesus

Xamuel x Jhony MC

Vidigal & He-Man x Marins & Cabo Pereira

Lucas Mineiro x Bruno Nascimento

Leonardo Moraes x Gabriel Souza Galindo

Diego Grossi x Victor Ruiz

Thomaz Costa x Kew

Nego do Borel x Rômulo Deu Cria

Inaê Barros x Mendigata

Rogério "Minotouro" x Rey Phisique