Azamat Murzakanov tentará defender a sexta posição no ranking meio-pesado do UFC diante de Paulo Borrachinha no UFC 327. Invicto no MMA profissional, o russo deixou um forte recado para o brasileiro através das redes sociais, convidando-o a desfrutar da sua entrada no cage no dia 11 de abril, pois pode ser sua ''última luta''.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Em postagem no X (antigo Twitter), ''The Professional'' deixou claro suas intenções: aposentar Paulo Borrachinha, que fará sua estreia oficial nos meio-pesados no combate com ele.

— Borrachinha, desfrute da sua caminhada para o octógono. Talvez seja a sua última. 11 de abril — postou Murzakanov.

Curiosamente, parte da torcida brasileira declarou que estará do lado do russo, que parece ter se divertido com as mensagens de apoio online. Murzakanov repostou diversos tweets a seu favor por brasileiros que não gostam de Borrachinha, um dos personagens mais polarizadores do MMA brasileiro.

continua após a publicidade

Brasileiro quer fazer barulho em nova divisão no UFC

Borrachinha vem de vitória sobre Kopylov no UFC 318 (Foto: Jonathan Bachman/AFP)

Borrachinha já lutou antes até 93kg mas em um peso casado, uma vez que seu duelo com Marvin Vettori, em 2021, estava marcado inicialmente para o peso médio. Porém, quando ficou claro que Paulo não iria conseguir chegar a 84kg, o combate foi mudado para a nova categoria - o duelo foi a luta principal de um evento do UFC em Las Vegas.

A estratégia parece clara para o brasileiro, que pretende fazer um caminho curto rumo ao cinturão até 93kg. Mesmo fora do ranking, Borrachinha negociou uma perigosa luta, mas contra um atleta com alto ranking. Em caso de vitória sobre Murzakanov, o ex-desafiante ao cinturão peso médio pode chegar muito perto do top-5 até 93kg com apenas uma luta.

continua após a publicidade

Adversário está invicto

Um dos lutadores mais perigosos do peso meio-pesado, Azamat Murzakanov tem um currículo perfeito até aqui no MMA profissional. O russo tem 16 vitórias em 16 lutas, incluindo seis triunfos dentro do UFC.

Além de ter vitórias sobre Matheus Buffa, Brendson Ribeiro, Guto Inocente e Aleksandar Rakic, Murzakanov se notabilizou por ganhar um torneio sem limite de peso, vencendo dois oponentes na mesma noite, antes de assinar com o UFC.