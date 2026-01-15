Dana White nega luta para Conor McGregor no UFC Casa Branca
CEO do UFC disse que não irá organizar duelo contra Michael Chandler
Conor McGregor não terá o seu adversário predileto no UFC Casa Branca. De acordo com Dana White, CEO do UFC, a ideia de colocar o irlandês contra Michael Chandler não faz mais sentido. O duelo, que chegou a ser marcado em 2024, não tem mais apelo, de acordo com o dirigente.
Em entrevista à Complex, Dana White disse que o duelo entre McGregor e Chandler fazia sentido há alguns anos, mas hoje não é mais prioridade no Ultimate e tampouco no UFC Casa Branca. Ao falar sobre o retorno do ex-campeão duplo, White foi menos fatalista, mas ainda demonstrou dúvidas sobre a volta de Conor ao UFC.
— Não (Conor não irá lutar contra Chandler). Queríamos essa luta há dois anos, não agora (...) Vamos ver se Conor vai retornar ou não. Nós temos conversado sobre isso há algum tempo. Vamos ver. Vamos ver como as coisas se desenrolam. Não sei, sinceramente.
Chandler havia anunciado luta com McGregor no UFC Casa Branca
O CEO do UFC recentemente revelou que irá começar a trabalhar na montagem do card do UFC Casa Branca após o UFC 324, que acontece no dia 24 de janeiro. Porém, a negativa à luta entre McGregor e Chandler vai de encontro ao que o norte-americano anunciou no Ano Novo.
Naquela altura, Chandler declarou que 2026 seria um grande ano, tanto pelo novo acordo do UFC com a Paramount Plus e a CBS, quanto pela sua luta contra Conor McGregor que, segundo o americano, iria finalmente sair do papel.
Nos últimos anos, Chandler virou alvo de piadas online por insistir tanto na luta contra Conor McGregor. Em 2023, os dois foram treinadores opostos do The Ultimate Fighter, e um duelo chegou a ser marcado para abril de 2024 antes de Conor ser obrigado a deixar a luta por conta de uma lesão.
Desde então, Chandler segue obcecado em medir forças com o irlandês, mas desistiu de esperá-lo e aceitou uma luta contra Paddy Pimblett no ano passado, perdendo por nocaute. Após se recuperar, Michael voltou a exigir um duelo contra McGregor, algo que agora parece definitivamente ter sido descartado pelo UFC.
