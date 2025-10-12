Renato Moicano sobre luta contra Charles do Bronx no UFC Rio: ‘furada’

Durante o UFC Rio, que aconteceu na noite deste sábado (11), Renato Moicano fez uma live no Youtube reagindo à luta principal do dia entre Charles do Bronx e Mateusz Gamrot. O lutador exaltou o campeão e falou sobre não ter aceitado a proposta de enfrentá-lo no evento.

continua após a publicidade

— Liberdade cantou para o Charles Oliveira e é isso. Era nessa furada que eles estavam querendo me botar. Um calvo sem treinar, fazendo graça no Youtube — disse Moicano em live.

➡️ Disputa entre Deiveson e Merab recebe novo desafio no UFC

➡️ VÍDEO: Em atuação de gala, Charles Do Bronx lava a alma com vitória no UFC Rio

No final de setembro, em entrevista ao podcast Show Me The Podcast, o lutador afirmou que não aceitou enfrentar Charles do Bronx no card principal do UFC Rio por estar focado na produção de conteúdo para o Youtube. Aliado a isso, se preparar para o embate iria exigir muito tempo.

continua após a publicidade

— Se eu venço Charles no Brasil viraria uma superestrela. Não quero dar desculpas, mas eu tenho uma lesão. Não estou treinando muito e fiquei doente, também. Não tive tempo para me recuperar. Tenho feito lives de seis horas… Se eu parar de trabalhar, os algoritmos vão despencar — expressou Moicano.

O convite para lutar contra Charles veio após a lesão de Rafael Fiziev. Em um primeiro momento, Moicano e sua equipe demonstram interesse na proposta do UFC, mas, logo após, recusaram, segundo o próprio Charles do Bronx.

continua após a publicidade

Do Bronx vence no UFC Rio (Foto: Reprodução Instagram UFC)

Resultados oficiais do UFC Rio

Card principal

Peso leve: Charles Do Bronx vence Mateusz Gamrot por finalização (mata-leão) no segundo round

Peso galo: Deiveson Figueiredo vence Montel Jackson por decisão dividida

Peso meio-médio: Joel Alvarez vence Vicente Luque por decisão unânime

Peso pesado: Mario Pinto vence Jhonata Diniz por nocaute no segundo round

Peso pena: Kaan Ofli vence Ricardo Ramos por finalização (mata-leão) no primeiro round

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Card Preliminar

Peso pena: Michael Aswell vence Lucas Almeida por nocaute no primeiro round

Peso mosca: Jafel Filho vence Clayton Carpenter por finalização (Kimura) no primeiro round

Peso pesado: Vitor Petrino venceu Thomas Petersen por nocaute no terceiro round

Peso galo: Bia Mesquita venceu Irina Alekseeva por finalização (mata-leão) no segundo round

Peso mosca: Lucas Rocha venceu Stewart Nicoll por decisão unânime

Peso palha: Julia Polastri venceu Karolina Kowalkiewicz por nocaute no terceiro round

Peso galo: Luan Lacerda venceu Saimon Oliveira por finalização (chave de braço) no segundo round