Moicano finaliza Duncan e vence luta principal do UFC Vegas 115
Brasileiro aplicou um mata-leão no segundo round e saiu vencedor por finalização
É do Brasil! Na noite deste sábado (4), Renato Moicano e Chris Duncan fizeram a luta principal do UFC Vegas 115, evento que aconteceu no Meta Apex, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Quem se deu melhor na luta de peso-leve (até 70,3 kg) foi o brasileiro, que aplicou um mata-leão no segundo round e, dominante no duelo, venceu por finalização.
Como foi a luta entre Renato Moicano e Chris Duncan?
Primeiro round
O duelo começou com os lutadores relutantes nas ações, mas com Moicano mais agressivo, levando o embate para a grade. Após isso, Duncan aplicou golpes perigosos, respondidos à altura com entradas fortes e precisas do brasileiro.
Segundo round
No segundo assalto, Moicano continou agressivo nos ataques e, com um cruzado, derrubou Duncan. Mostrando total domínio, o brasileiro levou a luta para o chão e continuou golpeando o adversário. Após isso, no jiu-jitsu, foi questão de tempo até Moicano aplicar um mata-leão e finalizar o adversário.
O duelo de brasileiras na luta co-principal
As brasileiras Virna Jandiroba e Tabatha Ricci fizeram a luta co-principal da noite, pelo peso-palha (até 52,1kg). Após um início de muito estudo, elas levaram a luta para o chão, com domínio de Virna, e foi assim que terminou o primeiro round. No segundo, a baiana, por cima, seguiu impondo as ações e a disputa voltou para o alto apenas no minuto final do assalto.
Já o terceiro e decisivo round foi disputado em um ritmo abaixo, mais ainda com ambas as lutadoras buscando a finalização. No fim, a decisão ficou nas mãos dos juízes, que deram a vitória por decisão unânime para Virna.
Confira os resultados do card completo do UFC Vegas 115
Card principal
Peso-leve (até 70,3 Kg): Renato Moicano (BRA) venceu Chris Duncan (ESC) por finalização no segundo round
Peso-palha (até 52,1 Kg): Virna Jandiroba (BRA) venceu Tabatha Ricci (BRA) por decisão unânime
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Abdul Rakhman Yakhyaev (TUR) venceu Brendson Ribeiro (BRA) por finalização no primeiro round
Peso-galo (até 61,2 Kg): Ethyn Ewing (EUA) venceu Rafael Estevam (BRA) por nocaute no terceiro round
Peso-pena (até 65,7 Kg): Tommy McMillen (EUA) venceu Manolo Zecchini (ITA) por nocaute no primeiro round
Peso-pena (até 65,7 Kg): José Delano (BRA) venceu Robert Ruchala (POL) por decisão unânime
Card preliminar
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Thomas Petersen (113,8 Kg) vence Guilherme Pat (BRA) por decisão majoritária
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alessandro Costa (BRA) venceu Stewart Nicoll (AUS) por nocaute técnico
Peso-leve (até 70,3 Kg): Darrius Flowers (EUA) venceu Lando Vannata (EUA) por nocaute
Peso-galo (até 61,2 Kg): Alice Pereira (BRA) venceu Hailey Cowan (EUA) por nocaute
Peso-médio (até 83,9 Kg): Tresean Gore (EUA) venceu Azamat Bekoev (RUS) por finalização
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Dione Barbosa (BRA) venceu Melissa Gatto (BRA) por decisão majoritária
Peso-leve (até 70,3 Kg): Kai Kamaka III (EUA) venceu Dakota Hope (EUA) por decisão dividida
