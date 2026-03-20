Evloev e Murphy cumprem pesagem para UFC Londres; luta de brasileira é cancelada
O UFC Londres está chegando. O evento deste sábado (21), na O2 Arena, coloca frente a frente o 1º e o 3º colocados no ranking do peso-pena: Movsar Evloev e Lerone Murphy fazem a luta principal da noite. A pesagem oficial dos atletas ocorreu na última quinta-feira (19).
Relacionadas
Na pesagem, quase todos os atletas atingiram as marcas estabelecidas, exceto a brasileira Luana Carolina. Ela pesou 65,3 kg — cerca de 3,6 kg acima do limite do peso-galo (61,7 kg com a tolerância). Por motivos regulatórios, devido à grande diferença de peso, a luta foi cancelada. Com isso, o Brasil terá três representantes no evento: Felipe Franco, Antonio Trócoli e Ravena Oliveira.
O card preliminar está agendado para as 14h (de Brasília), seguido pelo card principal, às 18h. O duelo entre Evloev e Murphy terá duração prevista de cinco rounds, enquanto as demais lutas do evento serão disputadas em três assaltos.
Confira os resultados da pesagem
Sábado, 21 de março - O2 Arena, Inglaterra Transmissão: Paramount+
Card Principal (18h - Brasília)
- Peso-pena (até 66,2 kg):* Movsar Evloev (66,2 kg) x Lerone Murphy (65,7 kg)
- Peso-pena (até 66,2 kg):* Luke Riley (66,2 kg) x Michael Aswell Jr. (65,7 kg)
- Peso meio-médio (até 77,5 kg):* Michael Page (77,5 kg) x Sam Patterson (77,1 kg)
- Peso meio-pesado (até 93,4 kg):* Iwo Baraniewski (93,4 kg) x Austen Lane (92,9 kg)
- Peso-médio (até 84,3 kg):* Roman Dolidze (84,3 kg) x Christian Leroy Duncan (84,3 kg)
- Peso-pena (até 66,2 kg):* Kurtis Campbell (65,7 kg) x Danny Silva (65,7 kg)
Card Preliminar (14h - Brasília)
- Peso-leve (até 70,7 kg):* Mason Jones (70,7 kg) x Axel Sola (70,7 kg)
- Peso-pena (até 66,2 kg):* Nathaniel Wood (66,2 kg) x Losene Keita (66,2 kg)
- Peso-pesado (até 120,6 kg):* Mario Pinto (116,1 kg) x Felipe Franco (102,9 kg)
- Peso-médio (até 84,3 kg):* Mantas Kondratavicius (83,9 kg) x Antonio Trócoli (83,9 kg)
- Peso-pesado (até 120,6 kg):* Louie Sutherland (119,7 kg) x Brando Pericic (119,7 kg)
- Peso-leve (até 70,7 kg):* Shem Rock (70,7 kg) x Abdul-Kareem Al-Selwady (70,7 kg)
- Peso-palha (até 52,6 kg):* Shanelle Dyer (52,6 kg) x Ravena Oliveira (52,8 kg)**
- Peso-galo (até 61,7 kg):* Melissa Mullins (61,6 kg) x Luana Carolina (65,3 kg)***
*Valores já incluem a tolerância de uma libra (0,450 kg) para lutas sem cinturão. **Ravena Oliveira pesou 0,2 kg acima do limite e terá 20% da bolsa repassada à adversária. ***Luta cancelada devido à falha severa no peso de Luana Carolina.
