Popó é campeão mundial em duas categorias, e Wanderlei foi campeão do PRIDE e é membro do Hall da Fama do UFC.

A luta entre Popó e Wanderlei será em 27 de setembro, sem valer para o cartel oficial.

A luta entre Acelino Popó Freitas e Wanderlei Silva, no dia 27 de setembro, no Spaten Fight Night, acontecerá dentro das regras de exibição. Isso significa que o duelo entre ex-campeões mundiais de boxe e MMA não valerá para o cartel oficial de nenhum dos dois. A informação é do site norte-americano MMA Fighting.

Wanderlei iria enfrentar Vitor Belfort em esperada revanche de duelo que aconteceu no UFC 17.5, em 1998, porém Belfort foi obrigado a deixar a luta após sofrer uma concussão. Com isso, a Spaten, que está organizando o evento como Spaten Fight Night, trouxe Popó como substituto.

Os dois trocaram farpas online e prometeram nocautes brutais, porém, há bastante respeito entre duas lendas de seus respectivos esportes.

O duelo acontecerá com limite de peso de 95kg, o que é menos tortuoso para Wanderlei, que vinha se preparando para bater 92,9kg contra Belfort.

Ídolos do boxe e do MMA colidem

Acelino Popó é um dos principais pugilistas da história do Brasil. Campeão mundial em duas categorias, incluindo a unificação de todos os principais cinturões do peso super pena, Popó tem se aventurado em lutas de exibição depois que reativou sua carreira em duelo com o influencer Whinderson Nunes.

Wanderlei Silva, por sua vez, foi campeão peso médio (meio-pesado hoje em dia) do PRIDE, principal evento de MMA do início dos anos 2000. Depois, no UFC, protagonizou diversas batalhas lendárias e foi recentemente inaugurado no Hall da Fama do Ultimate.

Segunda edição do Spaten Fight Night

O duelo entre Popó e Wanderlei será a grande atração do Spaten Fight Night 2, que acontece neste dia 27 de setembro em São Paulo. Na primeira edição, Anderson Silva e Chael Sonnen se enfrentaram e acabaram empatando, em luta considerada morna.

Nesta edição, porém, haverão lutas importantes para o boxe profissional, como Hebert Conceição defendendo seu título brasileiro super médio contra Yamaguchi Falcão, em duelo de medalhistas olímpicos. Além disso, Beatriz Ferreira defenderá seu título mundial da IBF contra Maira Moneo.