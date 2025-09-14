Crawford é o primeiro homem a ser campeão indiscutível em três divisões de peso.

Terence ‘’Bud’’ Crawford calou 70 mil fãs no Allegiant Stadium que torciam fervorosamente para Canelo Álvarez, conquistando uma vitória histórica para o boxe mundial. O norte-americano pegou todos os cinturões do mexicano, vencendo-o por decisão unânime dos juízes laterais após 12 rounds de combate, em luta histórica transmitida pela Netflix.

Com a vitória, Crawford agora é o campeão indiscutível do peso super médio, ganhando os títulos da WBA, do WBC, da WBO, da IBF, além de ganhar o cinturão da The Ring Magazine. Terence subiu duas categorias de peso para conquistar este feito histórico.

Nos últimos anos, o norte-americano havia conquistado os mesmos cinturões em duas outras categorias, significando que ele é o primeiro atleta homem a ser campeão indiscutível em três divisões de peso, juntando-se a Claressa Shields, que fez o mesmo no boxe feminino.

O triunfo também aumentou o cartel invicto de ‘’Bud’’, que agora tem 42 vitórias em 42 lutas profissionais disputadas. Canelo, por sua vez, sofreu a terceira derrota de sua vitoriosa carreira e agora tem um cartal de 63-3-2 (63 vitórias, três derrotas e dois empates.

- Muita gente duvidou de mim. Falaram que eu nunca tinha vencido alguém de nome. As pessoas têm me ignorado por anos. Um ninguém pode ganhar de alguém e eu provei isso hoje - comentou Crawford.

Boxe do mais alto nível

Crawford e Canelo fizeram luta histórica (Foto: Reprodução Instagram Zuffa Boxing)

Mais rápido e usando sua movimentação para confundir Canelo, Crawford usou os rounds iniciais para colocar a luta no seu ritmo, entrando e saindo com fluidez e minimizando os ataques do mais pesado e mais forte Álvarez.

Após um quinto round bem forte do mexicano, Crawford voltou para o sexto assalto mais agressivo e começou a jogar combinações terminando com um golpe mais forte. Esta mudança de estratégia confundiu Canelo, que teve problemas em se adaptar e passou a caçar mais o adversário.

Isso fez com que Crawford se sentisse ainda mais à vontade no ringue. O norte-americano se plantou mais, permitindo trocas na curta distância e, ao sentir que o peso das mãos de Canelo já não era o mesmo, foi sendo cada vez mais agressivo.

Nos últimos dois rounds, ‘’Bud’’ foi ainda mais para cima, como se estivesse decidido a dar um ponto de exclamação para a histórica vitória. E ela veio após 36 minutos históricos para o esporte.

