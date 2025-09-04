menu hamburguer
Pitbull já tem desafio em mente, caso vença no UFC Paris: ‘Mais perto do título’

Brasileiro quer desafiar inglês Arnold Allen em caso de vitória em Paris

Pitbull busca novo triunfo no UFC Paris (Foto: Instagram UFC Brasil)
imagem cameraPitbull busca novo triunfo no UFC Paris (Foto: Instagram UFC Brasil)
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/09/2025
19:06
Patricio Pitbull volta a lutar no UFC Paris em 6 de setembro.
Ele é ex-campeão do Bellator e atual número 11 no ranking dos pesos pena.
Pitbull enfrenta o estreante Losene Keita e mira uma luta contra Arnold Allen.
Ele critica a falta de reconhecimento por seus feitos na história do MMA.
O evento começa às 13h, horário de Brasília, com transmissão pelo UFC Fight Pass.
Ex-campeão do Bellator e uma das grandes contratações do UFC para esse ano, Patricio Pitbull volta a lutar no UFC Paris deste sábado, dia 6 de setembro, já de olho no ranking. Sem tempo a perder, o brasileiro de 38 anos quer subir no ranking o mais rápido possível para chegar a uma luta pelo título.

Atual número 11 na ordem dos pesos pena do Ultimate, Pitbull enfrenta Losene Keita, estreante, na capital parisiense, mas já tem pronto um desafio para o caso de vitória: o inglês Arnold Allen, sexto colocado.

— Bom, eu analisei o ranking da divisão e os caras que estão ali perto do título, a maioria estão ocupados ou já lutaram pelo título, então não vou lutar pelo título agora. E, na minha visão, eu acho que o próximo que eu gostaria de enfrentar seria o Arnold Allen. Ele está voltando de uma cirurgia, está em recuperação, mas é um cara que eu tenho vontade de enfrentar, porque caso uma vitória aconteça sobre ele, me colocaria bem próximo ao título — declarou o brasileiro.

Pitbull estará em ação no UFC Paris (Foto: Instagram Patricio Pitbull)
Pitbull estará em ação no UFC Paris (Foto: Instagram Patricio Pitbull)

Apesar de ser tido como o melhor lutador da história do Bellator, Pitbull é constantemente ignorado das listas de maiores pesos pena da história. O potiguar disse que já superou essa questão, mas garantiu que os números não mentem.

— Eu entendo que o Lego vai falar o que quiser e vai estar sempre torcendo pelo campeão da maior organização. Isso faz parte. Eu já entendi, tento mais brigar contra essa maré. Porém, no final da história do esporte, meus números vão estar lá e não vai ter como ser contestado.

FICHA TÉCNICA
UFC Fight Night — Paris, FRA

 Data: 6 de setembro de 2025
Horário: A partir de 13h (horário de Brasília)
Local: Paris, França
Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal — a partir de 16h

Peso médio (até 83,9 kg): Nassourdine Imavov (FRA) x Caio Borralho (BRA)

Peso leve (até 70,3 kg): Benoît Saint-Denis (FRA) x Maurício Ruffy (BRA)

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Modestas Bukauskas (LIT) x Paul Craig (ESC)

Peso leve (até 70,3 kg): Bolaji Oki (BEL) x Mason Jones (GAL)

Peso meio-médio (até 77,1kg): Axel Sola (FRA) x Rhys McKee (IRL)

Peso pena (até 65,7 kg): Patrício Pitbull (BRA) x Losene Keita (GUI)

Card preliminar — a partir de 13h

Peso pena (até 65,7kg): William Gomis (FRA) x Robert Ruchala (POL)

Peso meio-pesado (até 92,9kg): Oumar Sy (FRA) x Brendson Ribeiro (BRA)

Peso pesado (até 120,2kg): Marcin Tybura (POL) x Ante Delija (CRO)

Peso leve (até 70,3kg): Kauê Fernandes (BRA) x Harry Hardwick (ING)

Peso meio-médio (até 77,1kg): Sam Patterson (ING) x Trey Waters (EUA)

Peso médio (até 83,9kg): Brad Tavares (EUA) x Robert Bryczek (POL)

Peso meio-médio (até 77,1kg): Andreas Gustafsson (SUE) x Rinat Frakhretdinov (RUS)

Peso palha (até 52,1kg): Shauna Bannon (IRL) x Sam Hughes (EUA)

