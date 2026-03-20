Jean Silva promete nocaute contra campeão do UFC: 'Esse sou eu'

Jean Silva não viajou para a Inglaterra apenas para acompanhar o UFC Londres deste sábado (21). Em busca de assinar seu próximo contrato, o brasileiro acredita que enfim chegou sua oportunidade de disputar o cinturão dos penas. A ideia seria enfrentar o atual campeão, Alexander Volkanovski, durante a tradicional semana internacional da luta – a International Fight Week, como é conhecida.

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Em seu último confronto, Jean conquistou uma vitória impressionante contra Arnold Allen por decisão unânime. Antes disso, o brasileiro havia sofrido sua primeira e única derrota no UFC contra o compatriota Diego Lopes. A expectativa é que o atual momento da categoria seja importante para o astro da Fighting Nerds consiga sua chance de título.

A luta principal do UFC Londres será entre Movsar Evloev e Lerone Murphy, dois dos lutadores mais bem ranqueados do peso-pena. Além deles, Diego desponta no topo. O brasileiro, no entanto, perdeu nas duas oportunidades que teve de enfrentar Volkanovski.

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— Se você olhar para a divisão hoje, a narrativa que foi construída e os nomes atualmente ranqueados no UFC, não há ninguém para lutar pelo cinturão agora. Volkanovski quer lutar agora. Lerone Murphy e Movsar Evloev lutam uma vez por ano. Não tem ninguém, cara. Eu sou o próximo — disse Silva, em entrevista ao "MMA Fighting".

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Confiança acima de tudo para Jean Silva

O histórico de Alexander Volkanovski dentro do octógono não é algo que possa ser desconsiderado por nenhum adversário. No UFC desde 2016, o australiano conta com um cartel de 28 vitórias e 3 derrotas, sofridas para apenas dois lutadores da organização: ilia Topuria e Islam Makhachev, duas vezes. Apesar disso, enfrentar o campeão não assusta Jean Silva.

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Na verdade, o brasileiro segue confiante sobre uma disputa contra Volkanovski. "Lord" não esconde que entra no disputa em busca do nocaute e garante que não será diferente diante do campeão. Sem pensar em decisão, ele afirma que pretende pressionar do início ao fim, em busca de uma atuação dominante, e seguro de que vai nocautear o australiano.

— Posso garantir uma coisa, com certeza: vou nocautear o Volkanovski. Vou promover essa luta não de forma agressiva, sem provocações nem nada do tipo. É porque eu realmente gosto disso. Gosto de promover, gosto de criar expectativa, gosto de saber que milhões de pessoas estão assistindo. Vou buscar o nocaute o tempo todo até nocautear o Volkanovski.