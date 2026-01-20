Narrador oficial do UFC sugere demissão de 150 lutadores

Jon Anik ficou conhecido nos países de língua inglesa como a voz oficial do UFC. Desde 2012 trabalhando no Ultimate, o comentarista se tornou narrador principal da organização após a saída de Mike Goldberg e se destacou, tornando-se uma das principais personalidades do mundo das lutas. É com essa bagagem que Anik fez diversas sugestões para melhorar o produto do UFC na nova era que se aproxima — uma delas é a demissão de 150 lutadores. ]

Para o narrador, o elenco atual do UFC está muito inchado, obrigando a organização a colocar eventos longos, que muitas vezes chegam a ter 14, 15 lutas por show e duração de sete ou oito horas.

Em entrevista ao podcast Spinnin' Backfist MMA Show, Jon admitiu que suas sugestões talvez sejam egoístas, uma vez que ele precisa estar ao vivo durante as sete ou oito horas de cada evento.

— O UFC tem que servir a muitos mestres, certo? Parceiros de televisão em vários países, um elenco de mais de 600 lutadores, assinando 50 atletas por ano só no Contender Series, o que eu acho longe do ideal. Mas se eu pudesse mudar uma coisa, talvez seja algo egoísta para alguém como eu, que não entende como conseguimos fazer um Super Bowl em todo evento, mas eu cortaria 150 lutadores do elenco.

Anik (esq), com Laura Sanko (centro) e Cormier (dir) durante UFC (Reprodução Instagram jon_anik)

Anik quer eventos mais curtos no UFC

Para Jon Anik, a ideia de eventos de sete ou oito horas, com uma média de mais de 13 lutas, com muitas vezes shows chegando a ter 15 combates, pode ser adaptada.

— Eu faria eventos com 10 lutas e acho que seria mais palatável, mais fácil de digerir como evento esportivo. Nosso maior desafio é que os eventos são muito longos. Se você quiser diminuir o tempo no ar eu também aceitarei. Hunter (Campbell, um dos principais dirigente do UFC), eu te amo, então se você quisesse fazer eventos com cinco ou seis horas, eu aceitaria. Pedimos muito dos nossos fãs - oito horas em 41 sábados do ano, certo? — indagou Anik.