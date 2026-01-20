menu hamburguer
Lutas

Jean Silva se diz otimista com futuro: 'O UFC quer que eu seja campeão'

Brasileiro crê que o UFC alinhou lutas para que ele possa ter chance de cinturão

Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/01/2026
11:43
Jean Silva está de olho em redenção no UFC 324 (Foto: Reprodução UFC)
imagem cameraJean Silva está de olho em redenção no UFC 324 (Foto: Reprodução UFC)
  • Matéria
  • Mais Notícias
O peso pena do UFC Jean Silva segue com a confiança inabalável, apesar de derrota na última rodada. Uma das principais atrações do UFC 324 deste sábado, o ''Lorde'', que enfrenta o inglês Arnold Allen na porção principal do evento, acredita que o Ultimate está preparando o terreno para que ele conquiste o título de sua categoria.

Relacionadas

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Em seu vlog no YouTube, o brasileiro explicou que está nervoso para a luta com Allen, pois sabe que o UFC está contando com sua vitória para que ele possa ser o próximo desafiante ao cinturão peso pena — especialmente se Diego Lopes vencer o campeão Alexander Volkanovski no dia 31 de janeiro, no UFC 325.

— Eu estou nervoso, mas não é nem com a luta. O caminho está muito claro. O UFC quer que eu seja o campeão. Porque, cara, se eu nocauteio o Arnold Allen…me diz, qual o próximo passo? Principalmente se o Diego ganhar o título.

Rival de Jean, Diego Lopes venceu o compatriota na última luta dos dois e se credenciou a disputar o cinturão novamente com Volkanovski. Silva, por sua vez, enfrenta o perigoso Arnold Allen. Para o ''Lorde'', caso ambos vençam, uma revanche se torna inevitável.

Jean Silva acredita em eventual revanche com Lopes no UFC (Foto: Reprodução/Instagram/UFC)
Jean Silva acredita em eventual revanche com Lopes no UFC (Foto: Reprodução/Instagram/UFC)

Cinco dias para perder sete quilos antes do UFC 324

No último domingo, Jean postou mais um vlog sobre a semana de sua luta, gravada no último sábado. Já em Las Vegas, onde o evento acontece no dia 24 de janeiro, o brasileiro revelou que ainda precisa perder sete quilos para chegar ao limite da categoria peso pena. A pesagem oficial ocorre na sexta-feira pela manhã e Silva precisa pesar, no máximo, 66,2kg. 

— Hoje é sábado (17), e só faltam sete quilos. (O corte) Vai ser bem mais fácil que das outras vezes. Meu time, hoje, tem 22 pessoas, incluindo treinadores e preparadores, mas não dá para trazer todo mundo. Para a luta, só trago aqueles que são necessários — declarou Jean, garantindo que não terá problemas para bater o peso.

